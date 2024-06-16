Сборная Италии обыграла Албанию, пропустив гол на первой минуте

Сборная Италии набрала три очка в матче с командой Албании — 2:1. Несмотря на рекордно быстрый гол албанцев, уже к 16-й минуте матча итальянцы повели в счете.

Сначала центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони головой замкнул подачу Лоренцо Пеллегрини, а затем партнер Бастони по миланской команде Николо Барелла дальним ударом вывел итальянцев вперед.

Как сообщает Opta Sports, Барелла забил свой десятый гол за национальную команду и является лучшим бомбардиром среди нынешнего состава сборной Италии.

Впервые в истории Евро команды забили три гола в первые 16 минут матча. Предыдущий рекорд был установлен в матче сборных Исландии и Англии (2:1) в 2016 году. Тогда команды забили 3 гола к 18-й минуте игры.

В другом матче группы B сборная Испания была сильнее Хорватии со счетом 3:0. 20 июня в матче второго тура группового этапа сборная Италии сыграет против сборной Испании.