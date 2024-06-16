Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
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Группа BЗавершен
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Группа BЗавершен
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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Вы вряд ли ждали экс-звезду Серии А на этом Евро. Иличич прошел через ад

Казалось, в Словении Йосип закончит с футболом, но он победил депрессию и вернулся!

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Источник: AP 2023

Увидев в составе сборной Словении на первый матч Евро-2024 с Данией Йосипа Иличича, многие из вас наверняка удивятся. Казалось, форвард ушёл с большой сцены в 2022 году, когда расторг контракт с «Аталантой». Иличич уехал доигрывать на родину. В отборочном цикле он ни разу не появился в национальной команде. И вдруг попал в заявку на чемпионат Европы — в 36 лет!

Пик карьеры Иличича — это, пожалуй, покер в ворота «Валенсии» в ⅛ финала Лиги чемпионов в 2020 году. Йосип был настоящей звездой той «Аталанты», которая едва ли уступала в чём-нибудь сегодняшней команде, выигравшей Лигу Европы. Сезон-2019/2020 оказался самым результативным из 12 проведённых словенцем и в Серии А: он набрал 15+8 в 26 матчах чемпионата Италии.

К сожалению, психический недуг помешал Иличичу реализовать себя на все сто. Собственно, по причине обострившихся психологических проблем словенца «Аталанта» и расторгла с ним контракт «по соглашению сторон». В 2022 году Йосипа накрыла очередная депрессия, он сыграл всего 20 минут в двух матчах и был исключён из заявки на плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини говорил тогда о своём игроке с болью в сердце:

«Мы всегда будем рядом с Иличичем, потому что это выходит за рамки футбола, профессии. Мы знаем его много лет, пережили много счастливых моментов вместе. Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь обрести радость от игры. Йосип знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока — не могу сказать, всё это очень непредсказуемо и деликатно».

Ментальные проблемы и прежде надолго оставляли словенца вне игры. Летом и осенью 2020-го после сверхуспешного сезона он пропустил несколько месяцев. Не совершал результативных действий в Серии А с марта по декабрь в течение 294 дней.

Хрупкая психика у Иличича — из-за тяжёлого детства. В разные годы его накрывали сильные приступы депрессии, футболисту диагностировали биполярное аффективное расстройство личности. Йосип родился в городе Приедор (Босния и Герцеговина), где в 1990-е шла война между боснийцами и сербами. В раннем детстве потерял отца, после чего мать Иличича уехала с детьми в Словению.

Хотя Йосип был совсем маленьким, тот конфликт отложил отпечаток на его сознание. Ему часто снились кошмары на тему войны. Иличичу непросто дался переход из молодёжного футбола во взрослый. В какой-то момент он остался без клуба, опустил руки, бывало, не ел целый день. Подумывал уйти из спорта, но, к счастью, тогда поборол свою слабость.

О перепадах в настроении Иличича рассказывала и жена футболиста Тина. Позитивный и добрый Йосип внезапно мог стать хмурым, устроить истерику, игнорировать родных и близких. Становился апатичным, тревожным. Ещё одним ударом для Иличича в 2018-м оказался уход из жизни его друга, экс-игрока сборной Италии Давиде Астори, с которым они вместе выступали за «Фиорентину». В том же году словенец оказался в больнице из-за бактериальной инфекции лимфоузлов. Это только ухудшило состояние Йосипа. Он признавался, что, находясь в больнице, постоянно думал о произошедшем с Астори и боялся не проснуться.

Когда состояние Иличича более-менее стабилизировалось, случился новый удар — в феврале 2020 года. Пандемия коронавируса. Бергамо пострадал особенно сильно, было много погибших, а в сознании Йосипа сразу всплыли картины военного времени с грузовиками, в которые складывали трупы. Словенец очень переживал за себя и свою семью. Поэтому он смазал концовку своего лучшего сезона в Серии А и затем ещё несколько месяцев не напоминал самого себя.

В тот год под вопросом был сам факт возвращения Йосипа в футбол. Сомнения публично выражал даже личный врач словенца. Тем не менее у Иличича снова хватило энергии и мотивации вернуться на поле, чтобы дотянуть до 2022-го и тогда окончательно попрощаться с «Аталантой». Вся его карьера — это такой путь через психологический ад и борьбу с тяжёлыми болезнями.

Иличич чуть больше месяца находился в статусе свободного агента, а в октябре 2022 года подписал контракт с «Марибором». Именно этот клуб помог подняться форварду в молодости, оттуда он уезжал в Италию. В сезоне-2022/2023 Йосип сыграл 14 матчей в чемпионате и Кубке Словении, в которых забил всего два мяча и сделал две голевые передачи. Выбывал из строя из-за проблем с ахиллом и бедром, имел проблемы с лишним весом. Собрал больше жёлтых карточек (5), чем результативных действий. О возвращении в сборную в его состоянии не могло быть и речи. Очевидно, окружающие радовались тому, что Иличич просто продолжает играть в футбол.

Но сезон перед Евро-2024 Иличич провёл так, что главный тренер Матьяж Кек включил его в заявку на турнир. В Лиге конференций у Йосипа 1+1 в трёх играх, а в чемпионате Словении он забил восемь мячей и сделал 11 голевых передач в 31 матче. По количеству результативных действий форварда-ветерана опередил только вингер Алёша Матко (18+6) из чемпиона страны «Целе», которого, к слову, нет в национальной команде.

Иличич по итогам чемпионата Словении стал лучшим в «Мариборе» по передачам под удар (59) и заработанным на себе фолам (61), вторым по ударам (64), обводкам (96) и выигранным единоборствам (204).

В двух товарищеских матчах в июне Иличич — впервые с осени 2021 года — сыграл за сборную Словении. Он выходил на замену с Арменией и Болгарией. В ворота армянской команды даже забил победный мяч — словенцы выиграли со счётом 2:1.

Тренер Кек перед чемпионатом Европы попросил журналистов не хайповать на теме возвращения Иличича в сборную Словении.

«Не превращайте это в цирк! Он часть команды, и я был очень доволен его отношением к тренировкам. Сборная изменилась по сравнению с тем временем, когда он в последний раз был здесь, так что ему придётся адаптироваться. Я счастлив, поскольку вижу, как он рад и как отпраздновал свой гол. Это многое о нём говорит. Ребята приняли его, а он может помочь со своим опытом».

Словения верит в своего Йойо. Лебединая песня Иличича в сборной может получиться красивой. Конечно, Йосип уже не тот, что в «Аталанте», но класс его никуда не пропал, а психологическое состояние, кажется, самое подходящее.

Анатолий Романов

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