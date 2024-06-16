Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед матчем Евро

По данным Daily Express, сербских фанатов в местном баре атаковали англичане. На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как летят стулья, столы и бутылки. По крайней мере два человека пострадали — двоих мужчин увезла скорая помощь забинтованными головами. После начала драки на место прибыли 200 сотрудников правоохранительных органов Германии. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что сербские и албанские болельщики устроили драку в одном из баров Гельзенкирхена. После приезда полиции фанаты разбежались, нескольких человек удалось задержать.

Ранее поступала информация, что правоохранительные органы Германии опасаются стычек между болельщиками Англии и Сербии.

Игра между сборными Сербии и Англии пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии. Матч начнется в 22 часа по московскому времени. В группе С вместе со сборными Англии и Сербии играют команды Дании и Словении.