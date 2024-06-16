«С такой повязкой ему нужно играть в баскетбол». В матче с Польшей Депай запомнился странным аксессуаром на голове

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16:00Польша1Нидерланды2
Группа C2-й тайм
тв
19:00Словения0Дания1
Группа CНе начался
тв
22:00СербияАнглия
Группа EНе начался
17.06РумынияУкраина
Группа EНе начался
тв
17.06БельгияСловакия
Группа DНе начался
тв
17.06АвстрияФранция
Группа FНе начался
тв
18.06ТурцияГрузия
Группа FНе начался
тв
18.06ПортугалияЧехия
Группа BНе начался
тв
19.06ХорватияАлбания
Группа AНе начался
тв
19.06ГерманияВенгрия
Группа AНе начался
тв
19.06ШотландияШвейцария
Группа CНе начался
тв
20.06СловенияСербия
Группа CНе начался
тв
20.06ДанияАнглия
Группа BНе начался
тв
20.06ИспанияИталия
Группа EНе начался
21.06СловакияУкраина
Группа DНе начался
тв
21.06ПольшаАвстрия
Группа DНе начался
тв
21.06НидерландыФранция
Группа FНе начался
тв
22.06ГрузияЧехия
Группа FНе начался
тв
22.06ТурцияПортугалия
Группа EНе начался
тв
22.06БельгияРумыния
Группа AНе начался
тв
23.06ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
23.06ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.061B3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.071F3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
13
2
Швейцария
13
3
Венгрия
10
4
Шотландия
10
Группа B
1
Испания
13
2
Италия
13
3
Албания
10
4
Хорватия
10
Группа C
1
Словения
00
2
Дания
00
3
Сербия
00
4
Англия
00
Группа D
1
Нидерланды
13
2
Австрия
00
3
Франция
00
4
Польша
10
Группа E
1
Украина
00
2
Словакия
00
3
Бельгия
00
4
Румыния
00
Группа F
1
Португалия
00
2
Чехия
00
3
Грузия
00
4
Турция
00
19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«С такой повязкой ему нужно играть в баскетбол». В матче с Польшей Депай запомнился странным аксессуаром на голове

Голландец даже оставил послание на баскетбольной повязке.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

10-й номер сборной Нидерландов — один из самых экстравагантных футболистов современности. Мемфис Депай выделяется не только яркой игрой, но и внешним видом: отполированные прически, вызывающая одежда и необычные аксессуары — то, чем он зацепляет вне футбольного поля и даже во время игр.

Еще нападающий активно занимается музыкой — у него есть два совместных трека с Квинси Промесом и несколько сольных релизов. Некоторые клипы на YouTube даже пробили десятки миллионов просмотров, на счету самого успешного — 20 миллионов. Самый свежий дроп Мемфиса вышел всего за две недели до старта чемпионата Европы — 29 мая.

В первом матче «Оранжевых» на Евро-2024 внешний вид Депая вновь оказался одной из самых ярких деталей. Нападающий появился на поле в широкой повязке для головы, которые обычно используют в баскетболе. На белом аксессуаре была выгравирована золотистая цифра 10 в честь номера футболиста, а также послание людям, слишком сильно интересующимся его образом, — «Кого это волнует?».

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Фраза — цитата самого Мемфиса, которую он произнес во время интервью после товарищеского матча с Канадой 6 июня. Впервые голландец появился с необычным аксессуаром именно в этой игре и с тех пор выходил на поле только с ним. Журналист спросил, почему Депай выбрал этот аксессуар, на что тот ответил:

«Кого это волнует? Она отлично смотрится на мне и защищает от пота. Моей девушке тоже нравится эта повязка. Удивительно, правда? Это новый образ, и я чувствую себя прекрасно. Уже думаю о том, какой цвет я буду носить в Германии», — сказал тогда Депай.

До этого Мемфис удивлял не меньше. Однажды он приехал в расположении сборной в необычной шляпе, до этого выкладывал фотографии в боксерских перчатках Louis Vuitton и наряде, вдохновленным образами Майкла Джексона. Свитшоты с вычурными принтами, крутки с меховыми воротниками — все это составляет гардероб голландца.

«Не понимаю, почему люди критикуют мой выбор одежды. Хочу носить то, что мне нравится. Что в этом плохого? Дайте мне просто быть тем, кем я хочу. Кому-то нравится собирать марки. А я предпочитаю моду, люблю экспериментировать», — реагировал Депай.

В соцсетях не всем болельщикам понравился образ голландца в матче с Польшей:

• The Hasbara Smoker: «Мемфис Депай сегодня: 20 процентов повязка на голове, 30 процентов бессмысленный дриблинг, 50 процентов мощные удары, 0 процентов эффективность, 100 процентов — дерьмо»;

• Kavee100: «Депай со своей тупой повязкой…»;

• Jack Bull: «Мемфис Депай пытается ввести эту повязку в моду»;

• Neesa: «Депай может носить повязку, просто ему следует играть в баскетбол»;

• DrOPilOT: «Депай начал первый матч на Евро, и все только и говорят, что о его дурацкой повязке. Мертвый игрок»;

• Izzy: «Вегхорст, обычно он лажает, но в сборной он супергерой. Всегда доставляет радость. Посмотрите, как он забивает нужный гол, чего Депай изо всех сил пытался добиться».

Голландцы стартовали на Евро-2024 с тяжелой победы над Польшей (2:1). Победный мяч только на 83-й минуте забил вышедший на замену Ваут Вегхорст. Сам Депай, и его повязка, появился в основном составе, но покинул поле до финального свистка, уступив место как раз Вегхорсту.

Артемий Кутейников

Польша
1:2
Первый тайм: 1:1
Нидерланды
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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