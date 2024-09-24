Правила игры в баскетбол: по следам Леброна и Джордана

Это игра, в которой за несколько секунд ситуация может меняться в разные стороны — спортсменам необходимо быть быстрыми, ловкими, но цена ошибки все равно высока. Именно поэтому дисциплина имеет миллионы поклонников.
Мы расскажем вам, какие правила игры в баскетбол приняты сегодня и какими они были раньше. Не забудем и о том, как научиться играть в баскетбол, что для этого нужно.
Что такое баскетбол
Баскетбол — это спортивная игра, в которой на площадке встречаются две команды. Их цель — руками забросить мяч в корзину соперника. За каждое попадание команда получает очки, а побеждает тот коллектив, у которого к концу матча их набралось больше. Ничьи тут быть не может, это вам не футбол. В этом вся суть игры в баскетбол.
История возникновения
Если хоккей — истинно канадский вид спорта, а лапта — русский, то баскетбол по праву рождения принадлежит США. В 1981 году преподаватель одного из колледжей Спрингфилда Джеймс Нейсмит придумал эту игру для того, чтобы у студентов было интересное времяпрепровождение. Хитрый тренер разделил ребят на две команды и повесил с каждой стороны зала по корзине для фруктов. На тот момент для набора очков было достаточно просто забросить самодельные мячи в эти корзины (собственно, «basket» — корзина, а «ball» — мяч).
Спустя год Нейсмит составил первые правила баскетбола (всего было 13 пунктов). Еще через год корзины для фруктов поменяли на кольцо с сеткой, которое крепилось к щиту, придумали разметку на площадке. Постепенно игра начала выходить за пределы Спрингфилда, вошла в учебных план других школ, а в 20-х годах прошлого века захватила и другие страны. Настолько, что в 1924 году баскетбол попал на олимпийские игры (состоялись показательные выступления).
Международная федерация, тем не менее, оформилась только спустя 8 лет после первых олимпийских игр с баскетболом. В программу соревнований на олимпиаде игру включили в 1935 году. С тех пор игра адаптировалась под современные реалии, менялись баскетбольные мячи и некоторые правила. Например, штрафной бросок придумали в конце 19-го века, а вот правила фиксации пробежки переписывали даже в 90-х годах прошлого столетия. Но основа была такой, какой вы ее видите сегодня.
Первые официальные правила баскетбола
Теперь расскажем подробнее об исторических правилах вида спорта. Их действительно было всего 13. Вот как выглядели правила первой игры в баскетбол:
- Мяч разрешалось бросать в любом направлении одной рукой или сразу двумя.
- Использовать для удара кулак было нельзя.
- Бежать с мячом сразу решили запретить. Получив мяч, нужно было сразу остановиться и бросить.
- Держать мяч разрешалось только кистями рук. Другие части тела использовать для этого было нельзя.
- Держать соперника, хватать его или толкать тоже не разрешалось.
- Фиксация фола в случае нарушения правил 2, 3, 4, 5.
- За три полученных фола подряд, соперник нарушителей получал 1 очко.
- Команда получает очко, если мяч попал в корзину рикошетом от земли или по воздуху и остался там.
- Мяч, который ушел в аут, должен вбросить последний коснувшийся его игрок. В случае спорных ситуаций — судья.
- Счет фолов и действия игроков фиксирует линейный судья. Он сообщал эту статистику главному арбитру.
- За тем, кто владеет мячом следит главный судья. Он также ведет учет времени.
- Игра состояла из двух отрезков по 15 минут. Между ними имелся 5-минутный перерыв.
- Побеждает команда, набравшая большее количество очков. При равенстве баллов на тот момент игра могла быть продолжена до решающего броска. Для этого нужно было согласование капитанов.
Сейчас эти правила разделены на подпункты, а что-то видоизменилось. Но общий свод правил Национальной баскетбольной лиги в США, к примеру, имеет те же традиционные 13 пунктов.
Цель игры
Главная цель каждой команды на площадке — набрать большее количество очков за игру, чем другой коллектив. На протяжении всего матча команды забрасывают мячи в чужую корзину. Пока не прозвучит сирена. Игроки атаки набирают очки, а игроки защиты мешают этому всеми доступными способами (иногда ценой нарушения правил).
Зоны и разметка баскетбольной площадки
Баскетбольная площадка может достигать 28 метров в длину и 15 в ширину. Играть спортсмены должны на твердой нескользящей поверхности. По периметру игровой площадки нанесены ограничивающие линии. Боковые и задние.
Центральная линия делит площадку на две равные половины. На ее середине располагается круг вбрасывания мяча, именно там начинается игра. Центральный круг имеет диаметр 3,6 метра.
Трехочковая линия нанесена перед каждым кольцом так, чтобы в любой точке этой линии расстояние до кольца равнялось 7,3 метра. В итоге получается дуга, попадание из-за которой приносит командам 3 очка.
Линия штрафного броска наносится на расстоянии 5,8 метра от внутреннего края лицевой (задней) линии. Отдельно выделяется область штрафного броска (диаметр 3,6 метра). В ней вбрасывается мяч в случае спорного момента.
Специальные линии штрафа нужны для того, чтобы определить положение игрока, в момент исполнения другим игроком штрафного броска. Они идут от края линии штрафного броска в сторону лицевой линии.
У кольца каждой из команд имеется специальная трехсекундная зона, она имеет форму трапеции. С одной стороны зона ограничена линией штрафного броска, с другой — лицевой линией. Завершают построение трапеции линии штрафа. Если игрок атакующей команды непрерывно находится в зоне дольше трех секунд, это считается нарушением.
На левом и правом краю линии штрафного броска расположены зоны входа. Через них проходит большая часть атак. Кроме того, под каждым кольцом имеется полукруг радиусом 1,25 метра, в его пределах фолы в нападении не фиксируются.
Основные термины в баскетболе
Перед тем, как начать играть в баскетбол, вам нужно выучить как называются элементы игры. С мячом и кольцом все просто, но ведь игра намного шире двух понятий. Ниже приводим список основных терминов.
|Ассист
|Так называется передача мяча партнеру, после которой мяч отправляют в корзину.
|Аут
|Так же, как и во многих других командных играх это ситуация, при которой мяч покидает пределы площадки.
|Баззер
|Так называется мяч, который игрок отправил в корзину вместе с сиреной. Очень часто это дальних трехочковый удар.
|Бамп
|Элемент защиты, когда игрок встает на пути атакующего спортсмена.
|Блок-шот
|Момент, когда защитник рукой блокирует мяч после попытки броска или паса от игроков атаки соперника.
|Данк
|Бросок, забитый игроком сверху в кольцо одной или двумя руками. В этом случае мяч не летит по воздуху, его как бы отпускают в корзину в прыжке. Вариант, когда при таком ударе игрок ломает щит, называется «слэм-данк»
|Время на атаку
|Интервал, за который команда должна завершить свою атаку.
|Дабл-дабл
|Статистический показатель, когда игрок набрал двухзначное число в двух категориях (это могут быть очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты).
|Трипл-дабл
|Статистический показатель, когда двухзначное число спортсмен «набил» в трех категориях.
|Квадрупл-дабл
|Редко случается, но бывает. Это ситуация, когда двухзначное число игрок набрал в четырех статистических категориях.
|Двойное ведение
|Это нарушение, при котором игрок во время ведения касается мяча двумя руками.
|Двухочковый бросок
|Бросок в пределах зоны, которая огорожена трехочковой линией.
|Трехочковый бросок
|Бросок, совершенный из-за пределов трехочковой дуги.
|Фол
|Штраф за серьезное нарушение правил.
|Подбор
|Ситуация, когда игрок подбирает мяч после промаха одного из игроков.
|Пробежка
|Нарушение правил. Смена опорной ноги или же три шага с мячом в руках без его ведения.
|Пронос мяча
|Ситуация, когда игрок во время ведения держит мяч ладонью снизу.
Сколько игроков входит в состав баскетбольной команды и какие у них позиции
Правила игры в баскетбол определяют и количество игроков на площадке. Всего баскетбольная команда насчитывает 12 человек в заявке. Пять из них выходят на площадку, остальные сидят на скамейке запасных, пока тренер не решится на замены. Каждый игрок выполняет на площадке свою роль.
1. Центровой
Это, как правило, один из самых высоких игроков в команде. Он контролирует подборы, защищает кольцо от атак соперника.
2. Форвард
Игрок атаки. Атакующие игроки могут выполнять роль легкого или тяжелого форварда. Первый более подвижный, часто делает забегания. Второй больше полагается на свои габариты, как бы «продавливает» защиту.
3. Защитник
Самый разносторонний игрок. Такой игрок должен уметь отбирать мяч, разгонять атаки и бросать при необходимости. Пожалуй, лучший игрок всех времен Майкл Джордан (хотя фанаты Леброна Джеймса поспорят и будут иметь весомые аргументы) играл именно на этой позиции.
Основные правила игры в баскетбол
Первый список правил был придуман обычным школьным учителем. Но сегодняшние правила формировались на протяжении долгих лет. Вот так выглядят сегодня правила игры в баскетбол. Кратко расскажем о них.
1. Длительность игры
Официальные правила игры в баскетбол строго регламентируют игровое время. Игра разделена на четыре четверти по 10 минут каждая. Время в игре «чистое», то есть, останавливается после свистка. Если по итогам всех четвертей у команд зафиксирована ничья, назначается овертайм — его длительность 5 минут.
2. Ведение мяча
Вести мяч игроку разрешается только одной рукой. Мяч следует вести, совершая им удары о пол. Взять мяч в руки и побежать, а также пнуть его ногой нельзя. Во время ведения разрешается сделать два шага с мячом в руках только перед броском. Если шагов больше — это уже пробежка.
3. Правило трех секунд
В зоне под корзиной игроку команды соперника запрещено находиться более трех секунд. Если спортсмен задержался — мяч переходит сопернику.
4. Правило пяти секунд
Это правило регламентирует количество времени, которое есть у игрока с мячом на бездействие. Правило начинает работать, когда игрок находится под давлением защитника или наблюдением судьи.
5. Правило восьми секунд
Это правило также касается атакующих действий команды. У атаки есть всего 8 секунд, чтобы доставить мяч на переднюю половину поля. Если этого не сделать, фиксируется нарушение и мяч переходит сопернику.
6. Правило 24 секунд
Если про правило 8 секунд многие не слышали, то про 24 секунды известно всем, кто хоть немного слышал о баскетболе — это общее время на атаку. То есть время от начала розыгрыша, до броска или потери мяча. Если команда не успела бросить за 24 секунды, мяч переходит сопернику.
7. Штрафной бросок
Это бросок, который совершает игрок, на котором нарушили правила с области штрафного броска. Штрафной команда может получить за фол при броске, атаке, защите, или технические фолы.
8. Подсчет очков
За попадание мячом в кольцо команде начисляются очки. Одно очко — если есть попадание со штрафного броска, два очка, если бросок совершен в пределах трехочковой зоны, три очка — если игрок в момент броска находился за трехочковой линией.
Посмотрите видео, в котором наглядно объясняются основные правила игры в баскетбол:
За что в баскетболе можно получить фол
Правила игры в баскетбол предусматривают фолы. Это серьезные нарушения, которые фиксирует судья. Они идут в условный отрицательный зачет. За каждую четверть команда может совершить 5 фолов, после чего каждый последующий фол влечет за собой штрафной бросок. У каждого игрока в команде также есть возможность совершить только 5 персональных фолов (В НБА — 6), совершив их, спортсмен удаляется с площадки. Виды таких нарушений следующие:
- Фол в нападении. Его могут зафиксировать, если игрок совершил запрещенные действия в атаке. Например, захватил руки или локти соперника, толкнул его или во время ведения мяча выставил вперед прямую руку, чтобы держать защиту на расстоянии.
- Фол в защите. К такому виду фолов относятся подножки, толчки, запрещенные помехи во время броска игрока соперника: удар по руке, неправильная блокировка.
- Технический фол. Это нарушение фиксируется, если судья заметил проявление неуважения к сопернику. К примеру, оскорбительные жесты, слова, провокации и умышленная задержка игры.
- Обоюдный фол. Это ситуация, когда в борьбе двух игроков оба нарушили правила. Если в этот момент одна из команд контролировала мяч, то она его сохраняет. Если нет, назначается спорный мяч — вбрасывание его арбитром.
- Дисквалифицирующий фол. Если игрок или член тренерского штаба спровоцировал драку или другое похожее грубое действие — он может быть сразу удален.
Как научиться правильно и хорошо играть в баскетбол: техника
Для того, чтобы научиться играть, вам придется много трудиться. Тренировать нужно все: от бега, до бросков и прыжков. Вот несколько советов, чтобы ваша техника игры в баскетбол становилась лучше.
1. Тренируйте бросок
Постоянно работайте над тем, как правильно бросать, оттачивайте его на площадке. Не начинайте сразу из трехочковой зоны. Первое время бросайте прямо из-под кольца. Это поможет вам понять, как летит мяч, как отскакивает от кольца. В дальнейшем у вас будет получаться попадать и с дальнего расстояния.
2. Улучшение ведения
Помните, что у вас есть только два шага с мячом в руках. Поэтому нужно уметь его вести. В начале просто попробуйте стучать мячом о пол. Если это получается хорошо, можете переходить к медленному движению с ведением. Увеличивать скорость нужно постепенно. Если вы научитесь ведению одной рукой, то переходите к ведению второй — это полезный навык для игры.
3. Тренировка прыжка
Умение прыгать отличает хорошего баскетболиста от очень хорошего. Прыжок помогает в отборе мяча, в броске, также очень полезен во время вбрасывания. Для хорошего прыжка нужно тренировать все тело, прежде всего ноги. В этом вам помогут занятия в тренажерном зале: приседания со штангой, выпады с гантелями.
4. Смотрите баскетбол
Как лучше играть в баскетбол вам подскажут профессиональные игроки. Просмотр матчей — это отличная возможность понять действия на площадке. Так вы заметите некоторые фишки, которые применяют профессиональные спортсмены.
5. Играйте сами
Узнав, что делают баскетболисты НБА на площадке и отработав броски с ведением, вам нужно переходить к главному — играть в баскетбол самим. На практике многие вещи изучаются гораздо быстрее. Во время игры вы научитесь бросать с помехой и быстрее принимать решения.
Упражнения для развития навыков игры в баскетбол
Теперь от общих советов перейдем к частным. В мире баскетбола есть огромное количество упражнений, которые помогут вам отточить тот или иной навык. Не забывайте о них, если хотите по-настоящему развивать свой уровень игры.
1. Круговая игра
Хорошее упражнение, которое часто используется на тренировках. Спортсмены делятся на две команды, проходят полукруг под кольцом и совершают бросок с двух шагов. Бросать нужно до попадания, после него право на удар получает напарник. Здесь тренируется как ведение, так и бросок.
2. Эстафета с ведением мяча
Похожее упражнение, в котором игроку необходимо пройти с мячом через всю площадку и попасть им в кольцо, после — передать мяч партнеру.
3. Передача мяча в тройках
Хорошее упражнение, которое позволит вам контролировать мяч в команде. Передача мяча может проходить по кругу от одного игрока другому, а может более усложненно (смена направления, смена мест).
4. Работа над дриблингом
Ведение мяча можно отрабатывать даже дома. Для этого нужно просто жонглировать мячом. Для усложнения можно использовать сразу два мяча и тренировать обе руки, делать перевод мяча между ногами или вокруг ног.
5. Общая физическая подготовка
Хорошо помогают баскетболисту отжимания, подтягивания, упражнения на пресс. Все это можно выполнять как дома, так и в зале. Упражнения хорошо тренируют руки и грудные мышцы — а это очень важно для баскетболиста.
6. Бег на длинные дистанции
Такой бег поможет вам натренировать выносливость. Дистанцию выбирайте подходящую для себя, начать можно с 1 километра. Главное — чтобы у вас не было противопоказаний по здоровью. Если не уверены, проконсультируйтесь с врачом.
Чек-лист начинающим: как хорошо играть в баскетбол
Запомните эти правила, как обязательные, придерживаясь их, вы быстрее научитесь играть в баскетбол.
- В игру, зародившуюся в США, играют две команды по пять человек (без учета запасных). Ваша цель — попасть мячом в кольцо как можно больше раз.
- Бросать можно из двухочковой зоны и из трехочковой. Если попали из-за дуги — это три очка и уважение партнеров по команде.
- Если входите в зону под корзиной, на бросок у вас есть всего три секунды. Это вообще главный принцип баскетбола — вам нужно быстро принимать решения, ведь всего на атаку у вашей команды 24 секунды.
- Игра длится четыре четверти по 10 минут каждая. Поэтому вам надо тренироваться, чтобы хватило сил доиграть до конца. В этом вам поможет спортзал, и домашние упражнения.
- С мячом в руках можно сделать только два шага без ведения. Сделали больше — совершили пробежку, а мяч «подарили» сопернику.
- Правила спортивной игры баскетбол придуманы не просто так. Нарушать их можно, но не нужно. Если команда совершила пять фолов в четверти, следующий фол карается штрафным броском. А если вы лично набрали пять фолов, то игра для вас закончится. За драку вас удалят сразу же.
- Тренируйте броски и ведение. Сразу получаться не будет, но со временем вы точно освоите нужные элементы. Для этого больше времени проводите на площадке: бросайте мяч в корзину и чеканьте его во время ведения.
- Играйте до сирены. В баскетболе изменить ход игры можно до тех пор, пока не смолкла финальная сирена. Засчитывается даже бросок, который игрок успел совершить до нее — если мяч попал в корзину с сиреной — это «баззер» и, возможно, очень красивая победа команды, которая боролась до конца.