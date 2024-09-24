Правила игры в баскетбол: по следам Леброна и Джордана

Баскетбол — это спортивная игра, в которой на площадке встречаются две команды. Их цель — руками забросить мяч в корзину соперника. За каждое попадание команда получает очки, а побеждает тот коллектив, у которого к концу матча их набралось больше. Ничьи тут быть не может, это вам не футбол. В этом вся суть игры в баскетбол.