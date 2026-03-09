Спортивные игры: какие бывают и что развивают

Для детей важен не только интерес, но и то, какие качества развивает игра. Один и тот же ребенок может любить мяч, но лучше прогрессировать в эстафетах или бадминтоне. По данным ВОЗ, детям и подросткам нужно в среднем не менее 60 минут умеренной или высокой физической активности в день, и игры могут быть частью этой нормы.