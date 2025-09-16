Пляжный волейбол: как играть и чем он отличается от классического

Сегодня в стране проходят чемпионаты России, Кубок России и молодежные первенства. Российские спортсмены показывают высокие результаты на международных аренах. Так, в 2019 году Олег Стояновский и Вячеслав Красильников стали чемпионами мира. На Олимпиаде-2020 в Токио, которая проходила летом 2021 года, они завоевали серебро. Женские пары также стабильно входят в число сильнейших и регулярно играют в финалах этапов мирового тура.