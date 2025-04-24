Приседания со штангой: мощная база для ног и не только

— Что касается варикоза или плоскостопия как противопоказаний для приседаний — это особая история. Все зависит от степени проблемы. Если все в пределах нормы, можно использовать компрессионные тайтсы или чулки и не гнаться за весами. Есть спортсмены, которые при сильном плоскостопии приседают с весом 300 кг, и пока все нормально. Да, где-то что-то болит, но это скорее специфика пауэрлифтинга, а не приседаний как таковых. Если болит стопа, не получается приседать — ищите альтернативы. Жим ногами, разгибания ног, выпады. Или просто методом проб и ошибок искать то, что подойдет. Но все это лучше делать вместе со специалистом.