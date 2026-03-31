Гоблет-приседания: как делать с гантелью и гирей

В зале и дома используют простые варианты приседа — гоблет-приседания помогают держать спину ровной и лучше контролировать движение.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет гоблет-приседания на природе
Гоблет-приседания — это вариант приседа с удержанием веса перед грудьюИсточник: Unsplash

Гоблет-приседания — это присед с весом у груди. Такой вариант снижает наклон вперед и делает движение понятнее. Упражнение подходит новичкам и тем, кто хочет увереннее чувствовать движение. Ниже — как его выполнять и на что обращать внимание.

Кратко по сути:

  • присед с гантелью или гирей у груди;
  • легче держать спину ровной, чем в приседе со штангой;
  • основная нагрузка — на ноги и ягодицы;
  • можно делать дома с минимальным оборудованием;
  • помогает быстро освоить правильную технику;
  • вес легко подобрать под уровень подготовки.

Что такое гоблет-приседания

Это вариант приседа с весом перед грудью.

Гантель или гирю держат близко к телу. За счет этого проще сохранять ровное положение корпуса и не заваливаться вперед. Движение получается более понятным, поэтому упражнение часто дают новичкам вместо штанги.

Какие мышцы работают при гоблет-приседании и чем полезно упражнение

Основную нагрузку получают ноги, но корпус тоже активно включается.

Включаются:

  • квадрицепсы — разгибают колени;
  • ягодицы — поднимают тело вверх;
  • задняя поверхность бедра — стабилизирует движение;
  • мышцы кора — удерживают корпус;
  • спина — помогает сохранять ровное положение.

Чем это полезно:

  • легче вставать, подниматься по лестнице и двигаться без «забитых» ног;
  • ягодицы получают нагрузку, которая со временем дает рост и плотность;
  • корпус становится устойчивее, меньше «складывает» вперед;
  • проще держать правильную технику за счет переднего положения веса;
  • можно безопасно увеличивать нагрузку перед переходом к штанге.

Техника выполнения гоблет-приседания с гантелью и гирей

Мужчина выполняет гоблет-приседания
В гоблет-приседаниях легче сохранять корпус почти вертикальнымИсточник: Freepik

С гирей и гантелью техника одинаковая.

Как выполнять:

1. Взять гантель за верх или гирю за ручку и прижать к груди.

2. Держать вес близко к телу.

3. Поставить ноги чуть шире плеч и слегка развернуть носки.

4. На вдохе отвести таз назад и начать сгибать колени.

5. Опуститься до комфортной глубины.

6. На выдохе встать.

В гоблет-приседаниях многим проще сесть ниже параллели, но только если получается держать спину ровной и контролировать движение.

Важные нюансы:

  • колени двигаются в сторону носков;
  • пятки не отрываются от пола;
  • спина остается ровной;
  • движение плавное, без рывков;
  • локти направлены вниз или немного вперед — так легче удерживать вес.

Как правильно делать гоблет-приседания: советы для новичков

Новичок выполняет гоблет-приседания
Плотно прижмите гантель или гирю к центру груди, удерживая локти направленными внизИсточник: Freepik

Здесь важны простые детали — они меняют технику.

Что поможет:

  • смотреть перед собой или чуть вниз;
  • не спешить и контролировать каждое повторение;
  • начинать с легкого веса;
  • сохранять устойчивую стойку.

Частые ошибки:

  • округление спины;
  • перенос веса на носки;
  • слишком быстрые повторения;
  • слишком тяжелый вес.

Вопросы и ответы

Коротко разберем частые вопросы.

Что лучше — гантель или гиря?

Разницы почти нет. Выбирают то, что удобнее держать. Гантель чаще проще для старта, гиря чуть сложнее удерживается и сильнее включает мышцы корпуса.

Можно ли подкладывать что-то под пятки?

Да, если пятки отрываются или не получается сесть глубоко. Небольшое возвышение помогает держать спину ровнее и контролировать движение. Подойдут блины, невысокая платформа или обувь с подъемом.

Но это временная помощь: параллельно стоит развивать подвижность голеностопа.

Насколько глубоко приседать?

До уровня, где получается держать спину ровной и сохранять контроль. Часто это параллель или чуть ниже.

Сколько повторений делать?

Достаточно двух-четырех подходов по 8−15 повторений.

Противопоказания и меры предосторожности

Не стоит выполнять упражнение через боль.

Лучше снизить нагрузку или сделать паузу, если есть:

  • боль в коленях или пояснице;
  • свежие травмы;
  • дискомфорт при движении.

Если есть хронические проблемы с суставами или спиной, нагрузку лучше обсудить со специалистом.