Болгарские выпады: техника, польза и советы по выполнению

точная проработка ягодичных и бедренных мышц. Благодаря глубокой амплитуде и односторонней работе болгарские выпады позволяют акцентированно задействовать большую ягодичную мышцу, квадрицепсы и приводящие мышцы. Это помогает не только увеличить силу, но и улучшить форму ног;

щадящая нагрузка на спину. В отличие от приседаний со штангой, упражнение не требует значительного внешнего отягощения и не создает компрессионной нагрузки на позвоночник. Поэтому его можно использовать даже при проблемах с поясницей — при условии правильной техники;

развитие баланса и стабилизации. За счет одностороннего выполнения активно включаются мышцы-стабилизаторы туловища и ног. Это улучшает координацию, контроль движения и снижает риск травм как в спорте, так и в быту;