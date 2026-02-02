Гакк-приседания: техника, мышцы и частые ошибки новичков

Гакк-приседания — это силовое упражнение для ног, которое выполняют в специальном тренажере или со штангой. Оно позволяет проработать квадрицепсы и ягодицы при фиксированной траектории движения. В статье разобрана техника выполнения, работа мышц, варианты постановки ног и ситуации, когда упражнение подходит не всем.