Гакк-приседания: техника, мышцы и частые ошибки новичков

Когда при тренировке ног важен контроль нагрузки на поясницу, в программу часто включают гакк-приседания для более стабильной работы.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина возле тренажера для гакк-приседаний
Гакк-приседания — это упражнение для целенаправленной проработки мышц ног, которое выполняют в специальном тренажере с наклонной спинкойИсточник: Freepik

Гакк-приседания — это силовое упражнение для ног, которое выполняют в специальном тренажере или со штангой. Оно позволяет проработать квадрицепсы и ягодицы при фиксированной траектории движения. В статье разобрана техника выполнения, работа мышц, варианты постановки ног и ситуации, когда упражнение подходит не всем.

Кратко по сути:

  • Гакк-приседания выполняют в гакк-машине или реже со штангой за корпусом.
  • Основная нагрузка приходится на квадрицепсы, дополнительно работают ягодицы и задняя поверхность бедра.
  • Когда при тренировке ног важен контроль нагрузки на поясницу, в программу часто включают гакк-приседания для более безопасной работы.
  • Упражнение подходит для целенаправленной тренировки ног, но имеет ограничения по коленям и пояснице.

Что такое гакк-приседания

Гакк-приседания — это вариант приседаний, при котором тело движется по заданной траектории. Классический формат — приседания в гакк тренажере, где спина опирается на платформу, а вес перемещается по направляющим.

Исторически упражнение выполняли и со штангой, удерживая ее за корпусом, но в массовой практике закрепилась именно гакк машина. Она ограничивает амплитуду и направление движения, поэтому упражнение часто используют в тренажерных залах для изолированной работы ног.

Какие мышцы работают при выполнении гакк-приседаний

Зависит от глубины приседа и постановки стоп. Основную нагрузку получают:

  • квадрицепсы — особенно при узкой и средней постановке ног;
  • ягодичные мышцы — при более глубоком приседе и высокой постановке стоп;
  • приводящие мышцы бедра — как стабилизаторы;
  • мышцы голени — в статическом режиме.

Мышцы живота и поясницы работают меньше, чем в классических приседаниях, потому что корпус опирается на спинку тренажера. При этом важно следить, чтобы таз не «подворачивался» в нижней точке движения.

Техника выполнения гакк-приседаний в тренажере

Техника в гакке требует внимания к мелочам, даже при внешней простоте движения.

Исходное положение: спина и таз плотно прижаты к спинке, плечи под валиками, стопы полностью на платформе. Колени направлены в сторону носков.

Движение начинается со сгибания коленей и тазобедренных суставов. Корпус сохраняет контакт со спинкой, пятки не отрываются. В нижней точке бедра опускаются до комфортной глубины без потери нейтрального положения таза.

Подъем выполняют за счет усилия ног, без рывков и блокировки коленей в верхней точке.

Постановка ног

Постановка ног в гакк-приседаниях влияет на акцент нагрузки:

  • средняя и низкая — больший акцент на квадрицепсы;
  • высокая — больше включаются ягодицы;
  • узкая — усиливает нагрузку на переднюю поверхность бедра;
  • широкая — добавляет работу приводящих мышц.

Обратные гакк-приседания

Это вариант, при котором человек стоит лицом к платформе тренажера. В таком положении нагрузка смещается в сторону ягодиц и задней поверхности бедра, а корпус наклоняется сильнее.

Упражнение требует хорошей подвижности тазобедренных и голеностопных суставов, а также контроля положения спины. По этой причине обратные гакк-приседания чаще используют опытные занимающиеся или включают под контролем тренера.

Для первого знакомства с гакк машиной обычно выбирают классический вариант с опорой спины.

Противопоказания к гакк-приседаниям

Даже при фиксированной траектории упражнение подходит не всем. В рекомендациях по силовым тренировкам отмечают ограничения при:

  • выраженных болях в коленных суставах;
  • обострении артроза или повреждениях менисков;
  • острых болях в пояснице;
  • ограниченной подвижности тазобедренных суставов.

При наличии хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата перед включением упражнения в программу требуется консультация специалиста.

Как правильно делать гакк-приседания: общие советы для новичков

Тренер устанавливает гакк-машину для новичка
Перед первым подходом в гакк-приседаниях тренажер нужно настроить под рост и длину ногИсточник: Freepik

Новичкам важно рассматривать гакк-приседания как техническое упражнение, а не способ сразу работать с большими весами.

Практические рекомендации:

  • начинать с минимального веса для освоения траектории;
  • контролировать глубину приседа без округления поясницы;
  • не выпрямлять колени до жесткой блокировки;
  • следить за положением стоп и коленей, чтобы смотрели в стороны;
  • использовать ровный, контролируемый темп.

Упражнение хорошо подходит для включения в тренировку ног после базовых движений или как основной вариант при ограничениях по спине.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на самые частые практические вопросы, которые возникают перед первым включением упражнения в программу.

Чем гакк-приседания отличаются от жима ногами?

В гакк-приседаниях человек приседает вместе с платформой, а в жиме ногами выталкивает вес, сидя или лежа. Поэтому в гакк машине ноги работают активнее, особенно передняя поверхность бедра, а глубину движения приходится контролировать самостоятельно.

Можно ли заменить классические приседания гакк-приседаниями

Полной замены не происходит. В гакк машине корпус опирается на спинку, поэтому мышцы, которые удерживают тело и спину, работают меньше. Классические приседания дают более разнообразную нагрузку и лучше подходят для развития общего контроля движений.

Подходят ли обратные гакк-приседания новичкам?

Обратные гакк-приседания больше нагружают ягодицы, но выполнять их сложнее. Новичкам обычно удобнее начать с классического варианта в тренажере.