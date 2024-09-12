Правила игры в лапту: зачем бейсбол и крикет, когда есть кое-что покруче

Поэтому мы подробно расскажем вам о том, как играть в лапту. Какие правила игры в лапту приняты сейчас, ее истоки и экипировка спортсмена — все это вы можете узнать из нашей статьи.
Что такое лапта
Такое название получила командная игра с мячом и битой. Игроки одной из команд пытаются послать мяч с одной половины поля как можно дальше и добежать до противоположного угла площадки. В это время другая команда выбивает мячом бегущих соперников. Вы же помните детскую игру в вышибалу? Там только бит не хватало!
История возникновения русской лапты
Как вы уже поняли, вид спорта исконно русский. Упоминания лапты находят даже в древнерусских летописях. Похожие на современные биты и мячи, сделанные из мха и конских волос, были обнаружены во время раскопок в Великом Новгороде, они датируются 14-м веком. Император Петр I включил лапту в военную подготовку солдат, поскольку правила достаточно просто освоить, и игра хорошо укрепляет организм. В Российской империи несмотря на это игра все же носила статус народной, что поначалу сохранилось и в советской истории. В 50-х — 60-х годах прошлого столетия активно проводились чемпионаты по этому виду спорта.
В дальнейшем интерес к лапте стал падать. В постсоветский период об игре снова вспомнили. В 1994 году ее признали видом спорта, после чего приняли официальные правила игры в лапту. В 2003 году Межрегиональная федерация русской лапты получила статус всероссийской и объединила в себе 46 отделений. Сегодня федерация ежегодно проводит крупные турниры по всей стране, а в прошлом году разработала модуль по игре в лапту. Его уже включили в школьную программу.
Цель игры
Целью игры является набор очков, которые спортсмены получают за удачные действия. Команды обычно играют 10 на 10. Игроки одной команды бьют битой по мячу, чтобы он далеко улетел, после чего бегут на противоположный конец поля. Другая команда ловит этот мяч, а потом старается отправить его в соперников. Сопернику нужно успеть добежать до определенной линии, за которой расположена «зачетная» зона.
Зона и разметка поля
Правила игру в русскую лапту предусматривают особые требования к разметке, поговорим немного о них. Играют спортсмены на прямоугольной площадке, обычно, 40−45 метров в длину и 25−40 метров в ширину. Она делится на зоны: город (дом), поле, зачетная зона (линия кона). Город от поля отделяется штрафной зоной — это пространство длиной 10 метров и шириной 25−40 метров.
Штрафная зона расположена с одного края площадки, она начинается с линии дома и заканчивается контрольной линией. Зона за линией дома, откуда игроки атаки бегут после подачи мяча, называется пригородом, это пространство справа и слева от площадки подающего. Она располагается в центре линии дома, ее ширина — 3 метра.
За контрольной линией начинается поле. Именно там располагаются защищающиеся игроки, ловят мяч и отправляют его в бегущих к линии кона соперников. Этой линией заканчивается поле с противоположной стороны от города.
Основные термины в лапте
Если вы хотите разбираться в лапте также, как Эйнштейн в физике, то записывайте основные термины дисциплины. Без них ориентироваться в тонкостях игры намного сложнее.
|Аут
|Ситуация, когда мяч покидает пределы площадки, не коснувшись поля.
|Бита
|Часть инвентаря, именно ей игроки отбивают мяч.
|Действительный удар
|Удар, при котором мяч выбит на игровое поле за пределы штрафной линии или, коснувшись поля, улетел за боковую или за линию кона.
|Желтая карточка
|Ее судья показывает игроку, который нарушил правила.
|Красная карточка
|Ее показывают за грубое нарушение, таким образом удаляя игрока до конца матча. Также выдается за две «желтые».
|Недействительный удар
|Ситуация, когда игрок либо не попал битой по мячу, либо послал его в аут. Также недействительным признается удар, когда мяч не долетает до контрольной линии.
|Осаливание
|Так называется прием, когда игрок защиты попадает мячом в бегущего соперника. После удачного осаливания защищающаяся команда получает право на атаку.
|Перебежка
|Передвижение игрока атаки к линии кона после удара. Полной перебежкой называют передвижение до кона и обратно.
|Переосаливание (обратное осаливание)
|Ответное осаливание игроков атаки защищающейся команды.
|Самоосаливание
|Так происходит, когда игрок атаки начал перебежку и возвратился обратно, но не добежал до линии кона. Или сделал заступ на боковую линию.
|Свеча
|Мяч, который игрок защиты поймал с лета после удара нападающего.
|Задержание мяча
|Остановка защитником летящего мяча.
Что понадобится для игры в лапту
Играть в лапту без снаряжения будет не очень просто. В то же время именно этот вид спорта не требует таких крупных вложений, как, например, хоккей.
1. Мяч
Обычно для игры в лапту используется теннисный мяч. Также подойдет резиновый мяч аналогичных размеров. Нужен мяч следующих размеров: масса 56−59,4 граммов, диаметр — 6,54−6,86 сантиметров.
2. Бита
Бита в лапте обычно цельнодеревянная. В длину бита достигает 60−110 сантиметров и имеет диаметр не более 5,2 сантиметров в широкой части и не более 2,5 сантиметров в рукоятке.
3. Спортивная форма
К ней главное требование — чтобы она была одинаковой у игроков одной команды. Традиционно форма состоит из футболки с длинным или коротким рукавом и спортивных шорт или штанов. Пусть игра не самая травмоопасная, частью формы при желании может быть защита для локтей, коленей и суставов (щитки, напульсники). Немаловажно выбрать удобную обувь, которая будет обеспечивать вам хорошее сцепление с поверхностью.
Как ведется счет в лапте
Запомнить правила игры в лапту для начинающих может быть сложной задачей. Но сделать это нужно, чтобы развивать свои навыки. И самое основное — понять порядок начисления очков. Подсчет следующий: если команда защиты поймала мяч, который не успел коснуться земли, то это одно добавляет ей одно очко. Перебежка игрока атаки до кона и обратно без осаливания дает два очка атаке.
Если игрок после попадания за линию кона решил не продолжать перебежку, то он теряет ход и ждет своей очереди в следующий раз. В случае успеха и возвращения в дом, команда атаки получает один балл.
Очки у команды могут забрать за попадание мяча в аут. Первый аут прощается, а за каждый следующий вылет мяча команда, неудачно бросившая мяч теряет очко. Также потеря очков может грозить команде за грубые нарушения (на усмотрение судьи). К концу игры побеждает команда, набравшая больше очков, при их равенстве либо игра заканчивается, либо назначаются дополнительные периоды (зависит от формата соревнований).
Основные правила игры в лапту
Несмотря на большое количество незнакомых для новичка слов, нужно запомнить правила игры в лапту. По пунктам, которые мы перечислим ниже, вы сами все поймете. Тут есть свои интересные моменты, однако аналогии с другими командными видами спорта упрощают любителям лапты жизнь.
1. Продолжительность игры
Чаще всего игра длится два тайма по 30 минут, между которыми имеется 5-минутный перерыв. Также имеется вариант игры из двух 20-минутных таймов, так называемая «малая лапта».
2. Начало игры
В начале игры команды определяются, кто первым атакует, а кто защищается. Решается этот момент жребием.
3. Удары по мячу
Биту игрок во время удара должен держать двумя руками. Замах производится из-за головы. Если с первой попытки удар был произведен неправильно или был признан недействительным, то игроку дается вторая попытка. Если и она вышла неудачной, то больше бить нельзя. Право на перебежку в этом случае остается.
4. Подача мяча
Игрок подает мяч бьющему на той высоте, которую он попросит. Тут также как и при ударе дается две попытки. Права на атаку у подающего мяч игрока нет.
5. Перебежка
Перебежку может совершить только игрок, сделавший попытку удара.
6. Осаливание
Игроки защиты могут осаливать игрока атаки только в пределах поля. Если в момент осаливания мяч попадает в голову, то оно не засчитывается. Умышленное попадание в голову наказывается желтой карточкой.
7. Обратное осаливание
Игроки атакующей команды могут сделать обратное осаливание после того, как мяч попал в их перебегающего игрока. Для этого нужно подобрать мяч и попасть им в соперников.
8. Тройной удар
Право ударить по мячу трижды получает игрок атаки, если он остался один, а его команда вся находится за линией кона, так как игроки не смогли вернуться домой после попытки сделать полную перебежку.
9. Нарушения правил
Игрокам атаки запрещено во время перебежки выходить со скамейки запасных, задевать игроков защиты, выбегать в аут, брать мяч в руки (до осаливания).
Игроки защиты не могут покидать пределы поля до удара, блокировать игрока атаки во время перебежки, выходить в аут до удара. Находиться в штрафной зоне до удара также нельзя.
Запрещено прятать мяч, затягивать время выполнять ложные движения.
Посмотрите видео, в котором объясняются правила игры в лапту:
Как научиться хорошо играть в лапту: советы школьникам и взрослым
Сейчас вы узнали правила игры в лапту. Как играть в нее лучше, вам подскажут профессиональные игроки. Но и мы раскроем парочку секретов. Вот то, о чем следует помнить, если вы решили уделить время этому спорту.
1. Необязательно сразу возвращаться домой
Вам может показаться, что лучшая перебежка — это когда вы добежали до линии кона, а потом сразу стартуете обратно. Но это не так! Не забывайте, что вы уже потратили силы, в то время как мяч находится у защитников. Опытные игроки советуют отдохнуть за линией кона, а возвращаться только тогда, когда у вашего партнера получился хороший удар.
2. Передай мяч партнеру для обратного осаливания
Вполне вероятно, что после того, как вас осалили, вы находитесь в хорошей позиции чтобы выполнить обратное осаливание. Но ваш товарищ по команде наверняка находится в лучшей! Отдайте мяч ему, запутайте соперника.
3. Порхай, как бабочка
Во время перебежки совсем необязательно бежать напрямую — давно известно, что короткий путь не является самым безопасным. Петляйте, делайте резкие остановки и рывки в сторону. Так в вас будет труднее попасть.
4. Разминка и тренировки
Стандартный совет для любого спортсмена. Вам необходимо разминаться перед игрой, чтобы уберечься от травм. А успехи в игре не придут, если вы не будете усердно тренироваться.
Чек-лист новичкам: как начать играть в лапту
Теперь вы знаете правила игры в лапту. Кратко напомним вам о них и важных аспектах этого спорта.
- Купите специальную биту и теннисный мяч. В общем-то, это вся минимальная экипировка, которая вам понадобится.
- Команды в лапте играют 10 на 10. Одна из них атакует, другая — защищается и мешает атакующим игрокам после удара добежать до линии кона.
- За удачную попытку добежать до кона и обратно в дом вам дадут два очка. Одно, если сделайте так за несколько ходов. Ни одного, если вы дважды не добросили мяч до поля или выбили его в аут.
- Защищаясь, вы не можете блокировать бегущего к кону игрока атаки. Вам нужно выбить его мячом. Но не цельтесь в голову — за это вас обязательно оштрафуют.
- Если вас осалили, не расстраивайтесь. Ваша команда может сделать обратное осаливание.
- Играя в поле отбивайте мяч, пока он не коснулся земли. Это даст вашей команде дополнительное очко.
- Играйте чисто. Два нарушения — это две желтые карточки и удаление. А если вы сыграли слишком неспортивно, вам сразу покажут красную карточку и удалят.
- Правила игры в лапту для школьников, студентов и взрослых одинаковые. Начинать играть можно в любом возрасте.