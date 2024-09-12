Правила игры в лапту: зачем бейсбол и крикет, когда есть кое-что покруче

Как вы уже поняли, вид спорта исконно русский. Упоминания лапты находят даже в древнерусских летописях. Похожие на современные биты и мячи, сделанные из мха и конских волос, были обнаружены во время раскопок в Великом Новгороде, они датируются 14-м веком. Император Петр I включил лапту в военную подготовку солдат, поскольку правила достаточно просто освоить, и игра хорошо укрепляет организм. В Российской империи несмотря на это игра все же носила статус народной, что поначалу сохранилось и в советской истории. В 50-х — 60-х годах прошлого столетия активно проводились чемпионаты по этому виду спорта.