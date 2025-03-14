Упражнения на пресс

Разминка Снижает риск травм и повышает эффективность упражнений — подготавливает мышцы кора к нагрузке, улучшает кровообращение и увеличивает подвижность суставов. Пример короткой разминки: вращение корпуса — выполняйте круговые движения туловищем в течение одной минуты; наклоны в стороны — поочередно наклоняйтесь влево и вправо в течение одной минуты; повороты туловища — в течение одной минуты поворачивайте корпус в стороны, стараясь не двигать тазом; бег на месте — две минуты в низком или среднем темпе

Сеты и повторения Новичкам рекомендуется начинать с двух — трех подходов по 10—15 повторений. Это поможет укрепить мышцы без перегрузки. По мере роста силы и выносливости количество подходов и повторений можно увеличивать, но делать это нужно постепенно. Например, добавляйте один — два повторения или подход каждую неделю. Спешка может привести к травмам или перетренированности