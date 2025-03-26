Упражнение планка

Фитнес-тренер Анастасия Казанцева: «В контексте похудения важно понимать, что одно упражнение не приведет к значительным результатам без комплексного подхода. Планка требует энергии, но не сжигает так много калорий, как кардионагрузки, например, бег или велотренажер. Силовые тренировки, включая планку, могут увеличить мышечную массу, что, в свою очередь, повышает базальный уровень метаболизма — количество калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя. Для эффективного похудения сочетайте силовые тренировки, включая планку, с кардионагрузками и правильным питанием. Это создает дефицит калорий, необходимый для потери веса».