Выпады с гантелями: как делать правильно и какие мышцы включаются

Главное — техника: в выпадах с гантелями важен баланс, угол в колене и устойчивость туловища. Есть несколько вариантов упражнения: на месте, назад, с ходьбой и болгарские. Они по-разному нагружают мышцы и помогают развивать силу, баланс и стабильность корпуса. Разберемся, как делать их безопасно и что именно работает.