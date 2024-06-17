Друзьям Роналду запретили жить в одном отеле с командой на Евро

Как сообщает источник, ранее друзья Роналду всегда проживали в одном отеле со сборной Португалии. Они также присутствовали на командных собраниях. Перед стартом чемпионата Европы Мартинес запретил совместное проживание друзей Роналду с командой. Отмечается, что главный тренер сделал это для того, чтобы 39-летний форвард и его партнеры полностью сосредоточились на подготовке к ближайшим матчам на турнире. Криштиану Роналду отнесся к такому решению с пониманием.