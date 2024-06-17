Друзьям Роналду запретили жить в одном отеле с командой на Евро
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной командой на Евро-2024, сообщает Relevo.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес запретил друзьям Криштиану Роналду жить в одном отеле с национальной командой на Евро-2024, сообщает Relevo.
Как сообщает источник, ранее друзья Роналду всегда проживали в одном отеле со сборной Португалии. Они также присутствовали на командных собраниях. Перед стартом чемпионата Европы Мартинес запретил совместное проживание друзей Роналду с командой. Отмечается, что главный тренер сделал это для того, чтобы 39-летний форвард и его партнеры полностью сосредоточились на подготовке к ближайшим матчам на турнире. Криштиану Роналду отнесся к такому решению с пониманием.
Сборная Португалии на Евро-2024 сыграет в группе F с Чехией, Турцией и Грузией. В своем первом матче в турнире команда Мартинеса встретится с Чехией 18 июня. Игра пройдет в Лейпциге.
Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Матчи континентального первенства принимают 10 немецких городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».