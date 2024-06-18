СМИ: Капитан сборной Франции Мбаппе сломал нос и будет прооперирован

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Сообщается, что операция будет проведена в ближайшее время.

На 86-й минуте Мбаппе столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и разбил нос. Медицинской бригаде потребовалось несколько минут, чтобы остановить кровь у нападающего. В итоге он не смог доиграть матч до конца и был заменен на 90-й минуте.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча подтвердил, что у Мбаппе подозрение на перелом носа.

«Очевидно, что нос Мбаппе не в порядке. Вероятно, это перелом. Так что посмотрим. Это самый негативный момент сегодняшнего вечера. Даже если это всего лишь его нос, это нас раздражает», — сказал Дешам.