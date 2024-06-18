Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции после перелома

Вчера, сборная Франции обыграла Австрию со счетом 1:0 в первом матче группового этапа Евро-2024. На 86-й минуте Мбаппе столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо и разбил нос. Медицинской бригаде потребовалось несколько минут, чтобы остановить кровь у нападающего. В итоге он не смог доиграть матч до конца и был заменен на 90-й минуте.

«Килиан Мбаппе вернулся в расположение сборной Франции. Футболист получил перелом носа во время второй части матча Австрия — Франция, состоявшегося в понедельник в Дюссельдорфе. Капитану сборной Франции оказали первую помощь медицинский персонал и доктор Франк Ле Галль, который диагностировал у него перелом носа. Мбаппе будет проходить лечение в ближайшие несколько дней, но в ближайшее время ему не будет сделана операция. Для него будет изготовлена маска», — написал Романо в одной из соцсетей со ссылкой на Федерацию футбола Франции.