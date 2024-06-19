Пепе и Криштиану: уже пять Евро вместе. Великая связка

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41-летний Пепе — самый возрастной игрок в истории Евро. У него 20-й матч на турнире — больше только у Криштиану Роналду.

Мы не раз вспоминали первый Евро Криштиану в 2004-м — через четыре года к нему присоединился Пепе, с тех пор образовалась нерушимая связь. Уже пятый чемпионат Европы вместе.

Евро-2008

Результат Португалии: четвертьфинал.

25-летний Пепе сыграл все четыре матча — Турции даже забил. Тогда же случился единственный сухой матч на турнире.

Роналду со швейцарцами сел в запас, за три матча гол и три передачи.

Евро-2012

Результат: полуфинал.

Пепе провел все пять матчей без замен, приложил голом Данию в группе (3:2). На ноль закончили только в четвертьфинале с чехами (1:0).

У Криштиану три гола в пяти матчах, тоже ни минуты не отдыхал.

Евро-2016

Результат: чемпионство.

Пепе пропустил только полуфинал с Уэльсом из-за проблем с бедром. Но к финалу вылечился и стал вообще лучшим — официальное решение УЕФА. Трижды португальцы не пропустили и впервые в истории стали чемпионами Европы.

У Роналду три гола и три ассиста в семи матчах. В финале он сначала плакал из-за ранней травмы, а ближе к концу не выдержал и вернулся на скамейку, где управлял командой вместе с Фернанду Сантушем.

Евро-2020

Результат: ⅛ финала.

Пепе вновь провел все матчи без замен — его вообще ни разу не меняли на чемпионатах Европы. На ноль сыграли только с венграми в группе (3:0).

Криштиану за групповой этап сделал пять голов и ассист — но в ⅛ финала с Бельгией промолчал, и Португалия вылетела (0:1).

А где был Пепе в 2004-м?

Он на два года старше Роналду, теоретически уже могли сыграть вместе — но защитник тогда еще только раскрывался в чемпионате Португалии.

Возможно, кто-то уже подзабыл, но Пепе на самом деле бразилец, родом из города Масейо. Только в 20 лет он принял португальское гражданство, а Луис Фелипе Сколари вызвал его в сборную лишь в ноябре 2007-го, уже 24-летнего.

Летом 2004-го защитник только перешел в «Порту», до этого выступал за скромный «Маритиму» — играл там под руководством Анатолия Бышовца и про большие турниры сборных мог слушать только рассказы бывалого бомбардира.