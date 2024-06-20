Участие Мбаппе в игре с голландцами зависит от маски
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл с командой в Лейпциг, где в пятницу пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл с командой в Лейпциг, где в пятницу пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против сборной Нидерландов. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, Мбаппе может принять участие в завтрашней игре. Для этого он должен получить специальную защитную маску и успеть провести в ней тренировку, чтобы проверить себя и оценить свои ощущения. Решение об участии Мбаппе будет приниматься непосредственно перед игрой.
В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе в столкновении с защитником Кевином Дансо получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет уже после Евро.
Сборная Франции в группе D делит лидерство с командой Нидерландов. Победитель этого матча обеспечит себе выход в плей-офф Евро. Команды встретятся между собой в Лейпциге в пятницу, 21 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.