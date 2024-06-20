Участие Мбаппе в игре с голландцами зависит от маски

По информации источника, Мбаппе может принять участие в завтрашней игре. Для этого он должен получить специальную защитную маску и успеть провести в ней тренировку, чтобы проверить себя и оценить свои ощущения. Решение об участии Мбаппе будет приниматься непосредственно перед игрой.

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 22:00 Нидерланды - Франция -

В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе в столкновении с защитником Кевином Дансо получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет уже после Евро.