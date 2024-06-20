Мбаппе может сыграть с Нидерландами. Маска уже готова

Аксессуар выполнен в цветах французского флага. На ней также изображен логотип Федерации футбола Франции, инициалы Мбаппе и десятый номер, под которым играет нападающий. В этой маске лидер сборной Франции будет играть в оставшихся матчах Евро-2024.

Футбол Евро 2024 Группа D, 21.06.2024, 22:00 Нидерланды - Франция -

В концовке матче первого тура против сборной Австрии (1:0) Мбаппе получил перелом носа. Нападающему удалось избежать операции во время турнира — хирургическое вмешательство произойдет после Евро. На следующий день после матча Мбаппе попросил болельщиков накидать идей относительно дизайна защитной маски.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что Мбаппе может сыграть с Нидерландами.

«Килиан Мбаппе чувствует себя лучше, и все складывается достаточно хорошо для того, чтобы он был готов к завтрашнему матчу. Все движется в правильном направлении», — сказал Дешам.