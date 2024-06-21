Испания пока лучшая команда Евро. И образец для Саутгейта, как выжать максимум из игроков

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Статус сборной Испании никак не позволяет отнести ее к открытиям больших турниров, но качество игры на Евро-2024 очень впечатляет. Как и промежуточные результаты: нокаут Хорватии к перерыву, тотальное доминирование с Италией и досрочный выход в плей-офф. Опять же, все это не то чтобы сенсация, но еще неделю назад сомнений было очень много.

Во-первых, у них самая конкурентная группа. Понятно, что Хорватия уже не та, и с каждым годом она все сложнее переживает исход звездного поколения. Италия тоже не в прайме. А Албания изначально шла как аутсайдер, который добавит проблем, но вряд ли вмешается в разборку за плей-офф. Но факт в том, что Испания решила задачу за два тура. А восхищает не столько статистикой и цифрами, сколько стилем, игрой и реализацией тренерских идей.

Луис де ла Фуэнте не входит в категорию элитных тренеров мира, но выжимает из состава гораздо больше, чем многие фавориты Евро. Для сравнения: у него нет и половины потенциала обоймы Гарета Саутгейта. Но пока Англия удерживает 1:0 с Сербией, мучается с Данией и элементарно не может расставить суперзвезд на поле (жалобы Гарета на отсутствие левого защитника Филлипса — просто стыд), Испания крушит уже второго оппонента. И если три гола с Хорватией к перерыву казались явным перебором (такая реализация — большая редкость), то 1:0 с Италией — абсолютный минимум, на который могла рассчитывать команда Лучано Спаллетти.

Контроль мяча и реактивный отбор после потерь, непрекращающийся прессинг, серия дальних ударов и быстрые розыгрыши в финальной трети — казалось, у де ла Фуэнте элементарно нет на все это ресурсов. 32-летний Карвахаль после изнурительного сезона, Ляпорта вызвали из Саудовской Аравии не от хорошей жизни. Мората никогда не был суперзабивным форвардом, а 16-летний Ямаль и 21-летние Уильямс и Педри (которого замучили травмы) — явно не те, кто должен делать разницу на таком турнире. Все же Евро — это больше про ставку на опыт, а не эксперименты с вундеркиндами в главных ролях.

Но у Испании вообще все получается: Ямаль за сутки до игры сидит за школьными уроками, а потом разрывает Калафьори и Димарко. Уильямс уничтожает Ди Лоренцо и дорожает с каждым касанием мяча. Родри выкашивает середину поля, Руис обжигает пальцы Доннаруммы мячом, который летит под перекладину со скоростью 120 км/ч. А Симон остается без работы против одной из самых играющих команд турнира.

Конечно, все это не страхует от потенциального провала в условном четвертьфинале, но пока не очень понятно, как вообще противостоять такой Испании. Не говоря уже о том, что на этом Евро, кажется, всего пара команд, которым это в теории по силам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249103&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия очень хороша, но в ⅛ вполне может попасть на Англию. У Франции минус Мбаппе: сломанный нос и маска точно не позволят выдать максимум. По Бельгии и Португалии слишком рано делать выводы — нужно увидеть хотя бы вторые матчи.

Банда де ла Фуэнте пока главный сюрприз Евро. И даже если полноценного триумфа не случится (а это частое явление для таких команд на больших турнирах), Испания точно запомнится — качеством игры, системным доминированием и индивидуальным перформансом.

В отличие от Саутгейта, который привез убийственный состав, но не использует его даже на 50 процентов.