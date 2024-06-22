Криштиану Роналду установил еще два рекорда на Евро-2024
Капитан сборной Португалии установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд и количеству голевых передач.
Капитан сборной Португалии установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы подряд и количеству голевых передач.
22 июня в Дортмунде в матче второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Португалии 39-летний Криштиану Роналду вышел в стартовом составе. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах. Португальцу удалось превзойти рекорд итальянца Леонардо Бонуччи, составлявший 18 матчей.
Роналду удерживает рекорд и по общему количеству матчей на чемпионатах Европы. Игра против Турции стала для него 27-й на Евро. Роналду забил и наибольшее количество голов в истории чемпионатов Европы — 14. На Евро-2024 легендарному португальцу пока не удалось отличиться, но сегодня он оформил голевую передачу на Бруну Фернандеша в эпизоде с третьим голом.
Этот результативный пас стал для него седьмым на чемпионатах континента. Это лучший показатель на чемпионатах Европы. На одну передачу меньше сделал чех Карел Поборски. По 5 результативных пасов на счету Дэвида Бекхэма, Арьена Роббена, Кевина Де Брейне, Эдена Азара, Луиша Фигу, Сеска Фабрегаса и Бастиана Швайнштайгера.
Ранее Роналду установил рекорд по количеству участий в чемпионатах Европы. Нынешний турнир стал шестым в его карьере.