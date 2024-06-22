VAR отменил уже три гола бельгийца Ромелу Лукаку на Евро-2024

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Румынии гол нападающего бельгийцев Ромелу Лукаку был отменен после видеопросмотра.
В первом матче сборной Бельгии на турнире против сборной Словакии (0:1) были отменены два гола форварда: один из-за офсайда, другой — из-за игры рукой у партнера в голевой атаке.
Если бы все эти мячи были засчитаны, Лукаку возглавлял бы список лучших бомбардиров турнира, но пока остается без голов. В матче с Румынией форвард записал на свой счет голевую передачу на Юри Тилеманса в самом начале игры.
Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. На его счету 116 матчей за национальную команду, в которых он забил 85 мячей. Минувший сезон 31-летний нападающий провел в составе «Ромы». Ранее Лукаку играл за «Андерлехт», «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».