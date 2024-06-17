Бывший тренер «Спартака» впервые проиграл со сборной Бельгии
Сборная Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 уступила команде Словакии (0:1).
Сборная Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2024 уступила команде Словакии (0:1).
Это первое поражение для бельгийской сборной с ноября 2022 года, когда они уступили команде Марокко (0:2) на групповом этапе чемпионата мира в Катаре.
Кроме того, это первое поражение бельгийцев при Доменико Тедеско, который возглавляет сборную с февраля 2023 года. Под руководством 38-летнего специалиста команда провела 15 матчей, в которых одержала 10 побед.
С октября 2019 года по май 2021 года Тедеско работал главным тренером московского «Спартака». Также он известен по работе с «Шальке» и «Лейпцигом».
В следующем матче на Евро-2024 бельгийцы в Кельне сыграют со сборной Румынии. Встреча пройдет в субботу, 22 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.