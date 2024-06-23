УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Албании Даку на два матча
Игрок казанского «Рубина» Мирлинд Даку наказан за поведение после матча сборных Албании и Хорватии.
Игрок казанского «Рубина» Мирлинд Даку наказан за поведение после матча сборных Албании и Хорватии.
Как сообщает пресс‑служба Федерации футбола Албании, по решению Союза европейских футбольных ассоциаций Мирлинд Даку будет отбывать двухматчевую дисквалификацию.
«Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение в отношении нападающего Мирлинда Даку, игрок будет дисквалифицирован на два матча», — сообщает пресс-служба федерации.
Встреча между сборными Албании и Хорватии прошла 19 июня в Гамбурге и завершилась со счетом 2:2. После игры в сети появилось видео, где форвард казанского «Рубина» Даку присоединяется к фанатской трибуне албанцев, скандирующей оскорбительные выражения в адрес сербов и македонцев. Даку вышел на замену на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. На его счету шесть матчей за сборную Албании, в которых он забил один мяч.
Пресс-служба «Рубина» ранее заявила о том, что также применит дисциплинарные и финансовые санкции к албанскому нападающему.
«Рубин» приобрел Даку летом 2023 года у хорватского «Осиека» за 1,2 млн евро. Нападающий провел за казанский клуб 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Рубином» истекает в конце июня 2026 года.