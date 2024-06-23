УЕФА дисквалифицировал игрока сборной Албании Даку на два матча

Как сообщает пресс‑служба Федерации футбола Албании, по решению Союза европейских футбольных ассоциаций Мирлинд Даку будет отбывать двухматчевую дисквалификацию.

«Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение в отношении нападающего Мирлинда Даку, игрок будет дисквалифицирован на два матча», — сообщает пресс-служба федерации.

Встреча между сборными Албании и Хорватии прошла 19 июня в Гамбурге и завершилась со счетом 2:2. После игры в сети появилось видео, где форвард казанского «Рубина» Даку присоединяется к фанатской трибуне албанцев, скандирующей оскорбительные выражения в адрес сербов и македонцев. Даку вышел на замену на 85‑й минуте и успел отметиться желтой карточкой. На его счету шесть матчей за сборную Албании, в которых он забил один мяч.

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Пресс-служба «Рубина» ранее заявила о том, что также применит дисциплинарные и финансовые санкции к албанскому нападающему.