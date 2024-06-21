«Рубин» применит дисциплинарные и финансовые санкции к футболисту Даку

ТАСС, 21 июня. Казанский футбольный клуб «Рубин» применит дисциплинарные и финансовые санкции к албанскому нападающему клуба Мирлинду Даку из-за инцидента на чемпионате Европы в Германии. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. 20 июня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением нападающего.

«Нападающий Мирлинд Даку после матча чемпионата Европы за национальную сборную Албании против команды Хорватии позволил себе оскорбительные выкрики. По возвращении в расположение клуба к футболисту будут применены дисциплинарные и финансовые санкции. Также с игроками клуба будет проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — заявили в «Рубине».