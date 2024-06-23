Геннадий Орлов: Сейчас сборная Франции — команда двух игроков
Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступления сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.
Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступления сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.
«Франция без Мбаппе — это другая команда. А если еще и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдет, что будет? Сейчас это команда двух игроков. Я удивлен Дембеле — большего от него ожидал. Он и в “ПСЖ” не блистает, хотя карьеру ему предсказывали блистательную. Почему его дорого покупали? Потому что всё время ждали прорыва. Он и бежит хорошо, и обеими ногами качественно работает, но моменты не использует, чего-то не хватает, чтобы забивать. Потому что Мбаппе-то тоже регулярно делает проходы и передачи в штрафную. Надо замыкать кому-то.
Характерный момент: два раза подряд лучшим игроком матча с участием Франции признается Канте, опорный полузащитник. Ребята из атакующей группы, что же вы ему проигрываете индивидуальное первенство?! Где голеадоры?» — приводит слова Геннадия Орлова издание «Чемпионат».
После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D, уступая сборной Нидерландов по разнице забитых и пропущенных мячей. В заключительном туре группового этапа команда Дидье Дешама сыграет со сборной Польши, а Нидерланды — с Австрией. Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в одно время.