Геннадий Орлов: Сейчас сборная Франции — команда двух игроков

«Франция без Мбаппе — это другая команда. А если еще и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдет, что будет? Сейчас это команда двух игроков. Я удивлен Дембеле — большего от него ожидал. Он и в “ПСЖ” не блистает, хотя карьеру ему предсказывали блистательную. Почему его дорого покупали? Потому что всё время ждали прорыва. Он и бежит хорошо, и обеими ногами качественно работает, но моменты не использует, чего-то не хватает, чтобы забивать. Потому что Мбаппе-то тоже регулярно делает проходы и передачи в штрафную. Надо замыкать кому-то.



Характерный момент: два раза подряд лучшим игроком матча с участием Франции признается Канте, опорный полузащитник. Ребята из атакующей группы, что же вы ему проигрываете индивидуальное первенство?! Где голеадоры?» — приводит слова Геннадия Орлова издание «Чемпионат».