Геннадий Орлов: Сейчас сборная Франции — команда двух игроков

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AНе начался
тв
22:00ШвейцарияГермания
Группа AНе начался
22:00ШотландияВенгрия
Группа BНе начался
24.06АлбанияИспания
Группа BНе начался
24.06ХорватияИталия
Группа DНе начался
25.06НидерландыАвстрия
Группа DНе начался
25.06ФранцияПольша
Группа CНе начался
25.06ДанияСербия
Группа CНе начался
25.06АнглияСловения
Группа EНе начался
26.06УкраинаБельгия
Группа EНе начался
26.06СловакияРумыния
Группа FНе начался
26.06ЧехияТурция
Группа FНе начался
26.06ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.062A2B
1/8 финалаНе начался
29.061A2C
1/8 финалаНе начался
30.061C3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.072D2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.071D2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
26
2
Швейцария
24
3
Шотландия
21
4
Венгрия
20
Группа B
1
Испания
26
2
Италия
23
3
Албания
21
4
Хорватия
21
Группа C
1
Англия
24
2
Дания
22
3
Словения
22
4
Сербия
21
Группа D
1
Нидерланды
24
2
Франция
24
3
Австрия
23
4
Польша
20
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Геннадий Орлов: Сейчас сборная Франции — команда двух игроков

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов оценил выступления сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Франция без Мбаппе — это другая команда. А если еще и с Гризманном что-то, не дай бог, произойдет, что будет? Сейчас это команда двух игроков. Я удивлен Дембеле — большего от него ожидал. Он и в “ПСЖ” не блистает, хотя карьеру ему предсказывали блистательную. Почему его дорого покупали? Потому что всё время ждали прорыва. Он и бежит хорошо, и обеими ногами качественно работает, но моменты не использует, чего-то не хватает, чтобы забивать. Потому что Мбаппе-то тоже регулярно делает проходы и передачи в штрафную. Надо замыкать кому-то.

Характерный момент: два раза подряд лучшим игроком матча с участием Франции признается Канте, опорный полузащитник. Ребята из атакующей группы, что же вы ему проигрываете индивидуальное первенство?! Где голеадоры?» — приводит слова Геннадия Орлова издание «Чемпионат».

После двух сыгранных туров сборная Франции набрала четыре очка и располагается на втором месте в группе D, уступая сборной Нидерландов по разнице забитых и пропущенных мячей. В заключительном туре группового этапа команда Дидье Дешама сыграет со сборной Польши, а Нидерланды — с Австрией. Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в одно время.

Все фотогалереи
ВидеоФото
20Португалия выиграла свою группу на Евро
27Нидерланды — Франция: первая нулевая ничья
20Испания одолела Италию на Евро-2024
24Англия не справилась с Данией
12Сербия спаслась в конце матча против Словении
18Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы
19Хорватия и Албания дали жару на Евро
15Криштиану начал свой шестой Евро с победы
15Французы смогли победить только благодаря автоголу
20Дьявольское невезение Лукаку
Главные темы
Итоги второго тура Евро-2024
Румыния и Словакия распишут ничью и подставят Украину?
Последний шанс для Венгрии и Шотландии: анонс дня на Евро
На Евро-2024 новое футбольное правило. Но оно просто не работает
Милота дня: Девочка влюбленным взглядом смотрит на Роналду
Тренер сборной Шотландии Кларк: В матче с Венгрией мы ожидаем трудной игры
Де Лигт — о недостатке игрового времени на Евро: Было ощущение, что я в хорошей форме
Тренер сборной Венгрии Росси: Мы с Шотландией находимся в одной лодке
Дешам рассказал, что маска мешает обзору Мбаппе, но он в порядке
Левандовски высказался о вылете сборной Польши с Евро-2024
Принц Уильям поддержал футболистов сборной Англии после матча Евро
Хорватию оштрафовали за поведение фанатов в матче Евро-2024 с Албанией
«Если бы Лобановский увидел, то перевернулся бы в гробу». Журналист жестко раскритиковал игру сборной Украины
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
Тедеско прокомментировал победу Бельгии над румынами на Евро
Де Брёйне поддержал Лукаку после победы над Румынией
Украинские фанаты провели акцию на Евро-2024
Хвича проваливает Евро. Но мы запомним эту сборную Грузии не из-за него
У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?
Феерия Португалии и вратаря Грузии. Что творится на чемпионате Европы
Впервые в истории Евро у всех четырех команд в одной группе по 3 очка перед последним туром
Главный тренер сборной Румынии: Бельгия — кандидат на завоевание титула
Юрий Сёмин оценил шансы сборной Грузии на выход в плей-офф Евро-2024
У Лукаку опять «украли» гол — это уже не смешно! А у вратаря Бельгии — голевой пас. Видео
Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча Бельгии с Румынией на Евро-2024
Сборная Бельгии обыграла Румынию в матче Евро-2024
VAR отменил уже три гола бельгийца Ромелу Лукаку на Евро-2024
Тренер сборной Грузии назвал цель команды на Евро-2024
Мартинес — о Роналду: Великий! Выходит один на один и отдает пас
Килиан Мбаппе сыграл в маске в товарищеском матче, оформив дубль
Кто сказал, что Роналду — эгоист? Отдал пас на пустые ворота и установил три рекорда Евро
Бельгия — Румыния: стартовые составы команд на матч Евро-2024
Бернарду Силва признан лучшим игроком матча Португалия — Турция
Португалец Леау пропустит матч с Грузией из-за симуляций
Мамардашвили — супергерой Грузии на Евро-2024. Так много сейвов на турнире не совершали 12 лет
Хорватию оштрафовали на 28 тысяч евро по итогам матча с Албанией
Португалия разгромила Турцию на Евро-2024 и вышла в плей-офф
Все стадионы
Стадионы
Арена АуфШальке (Фелтинс-Арена, Шальке)
Арена Мюнхен (Альянц Арена, Мюнхен)
Дюссельдорф Арена (Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф)
Олимпиаштадион (Берлин)
Стадион BVB (Сигнал Идуна Парк, Дортмунд)
Стадион Кельн (Рейн Энерги, Кельн)
Стадион Лейпциг (Ред Булл Арена, Лейпциг)
Фолькспаркштадион (Гамбург)
Франкфурт Арена (Дойче банк Парк, Франкфурт-на-Майне)
Штутгарт Арена (МХП-Арена, Штутгарт)
Криштиану Роналду установил еще два рекорда на Евро-2024
Игрок сборной Турции забил автогол, отдавая пас своему вратарю
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Тетрадзе объяснил, с чем связана тусклая игра Кварацхелии на чемпионате Европы
Друид обвинил экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, в слабой игре Англии
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь