Английским фанатам на Евро может не хватить пива из-за шотландцев

По информации источника, в Кельн на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения приедут 50 тысяч английских болельщиков. Пять дней назад в этом же городе состоялась встреча сборных Шотландии и Швейцарии (1:1). После матча в пабах города отмечается нехватка алкоголя. Сборную Шотландии приехали поддержать 100 тысяч фанатов. Они выпили около миллиона пинт пива за три дня (1 британская пинта ≈ 0,568 литра).

«Тартановая армия уничтожила весь запас пива. Наш погреб был опустошен. В других пабах было тоже самое. Теперь мы все пытаемся получить больше поставок от пивоварен, чтобы англичане насладились пивом», — рассказал один из владельцев паба в Кельне.

Ранее английские болельщики выпили двухмесячный запас пива в одном из немецких ресторанов в Гельзенкирхене перед матчем команды Гарета Саутгейта против сборной Сербии (1:0). За выходные англичане выпили более 7500 пинт пива.

Сборная Англии занимает первое место в группе С, набрав четыре очка. Словенцы располагаются на третьей строчке с двумя очками. Матч между этими национальными командами состоится 25 июня.