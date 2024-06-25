Решающий момент для Сербии, дуэль Рангника и Кумана: 25 июня на Евро-2024

Нидерланды — Австрия: Рангник против Кумана

Многие считают Австрию темной лошадкой на этом турнире. Ральф Рангник вселил в своих игроков веру в то, что они могут составить конкуренцию лучшим командам Европы. И похоже, что у него получилось. Австрийские болельщики, которые раньше сомневались в перспективах команды в группе D, теперь говорят о необходимости избежать третьего места и нервов с подсчетом очков.

Футбол Евро 2024 Группа D, 25.06.2024, 19:00 Нидерланды - Австрия -

«Я бы предпочел первое место, но нам надо побеждать и надеяться, что Франция проиграет, что маловероятно. Чтобы занять второе место, нам просто нужно победить. Мы хотим сделать свою работу, а уже потом будем смотреть, как сыграют другие команды», — заявил Рангник.

Нидерланды подходят к матчу с Австрией в качестве лидеров группы. Роналд Куман понимает, что до выхода в плей-офф осталось сделать один шаг — хватит даже ничьей. Скорее всего, такой результат перенаправит в плей-офф и австрийцев.

Вполне вероятно, что Австрия, даже проиграв «оранжевым» (особенно если с минимальным счетом), попадет в четверку лучших команд с третьих мест. Так что, скорее всего, мы увидим обе команды в ⅛ финала.

Источник: Соцсети

Франция — Польша: возвращение Левандовского в Дортмунд

Полякам уже нечего терять, команда завершает выступление на турнире. Михал Пробеж пойдет на кадровые и стилистические изменения и постарается сыграть в более атакующий футбол, нежели обычно. Это будет особый вечер для Левандовского, который вернется на стадион в Дортмунде, где блистал в составе «Боруссии» на протяжении четырех сезонов.

Футбол Евро 2024 Группа D, 25.06.2024, 19:00 Франция - Польша -

Франция на Евро-2024 пока еще не пропустила ни одного гола, есть шанс сравняться по этому показателю с Испанией. Подопечные Дидье Дешама набирают кондиции от матча к матчу и спокойно готовятся к плей-офф. После нулевой ничьей с Нидерландами много говорилось о беспечности французов у ворот соперника, но, судя по настроению в команде, для беспокойства нет повода.

Состояние Мбаппе все еще под вопросом, хотя кажется, что рисковать его здоровьем в таком матче и не нужно. Франция способна обыгрывать менее именитых соперников и без своей главной звезды.

«В нападении у нас все здорово, но очевидно, что для побед нужно забивать. Будем стремиться к этому и надеяться, что прибавим в данном контексте в игре с Польшей», — сказал Дешам.

Англия — Словения: Давид против Голиафа

После непростой победы над Сербией в первом матче Англия показала не слишком убедительную игру с Данией. Тем не менее мало кто сомневается, что команда Гарета Саутгейта выйдет в плей-офф с первого места.

Футбол Евро 2024 Группа C, 25.06.2024, 22:00 Англия - Словения -

Помешать им в этом может скромная Словения, которая не проиграла в последних восьми матчах, включая товарищеские, и на данный момент идет без поражений на Евро.

В этой версии поединка Давида с Голиафом футболистам Матьяжа Кека придется полагаться на командный дух, неустанную черновую работу, концентрацию и дисциплину. Ключевой момент — выдержать стартовый натиск англичан в надежде, что лидер атаки Шешко реализует один из немногочисленных шансов у ворот Пикфорда.

Словенцам нельзя проигрывать, а вот ничья может помочь им задержаться в Германии как минимум на неделю.

Дания — Сербия: последний шанс для Митровича и компании

Расклад в группе С непростой, и судьба третьей строчки также будет зависеть от результата матча между Англией и Словенией, но для Дании и Сербии все очевидно: обеим командам нужно брать три очка.

Футбол Евро 2024 Группа C, 25.06.2024, 22:00 Дания - Сербия -

На кону — путевка в ⅛ финала. Победа обеспечит Дании выход из группы, и это единственное, в чем они могут быть уверены. В случае ничьей или поражения судьба скандинавов окажется в чужих руках. Каспер Юльманн не собирается играть в рулетку — его команда приехала в Мюнхен побеждать.

Для Сербии, которая на морально-волевых переломила ход матча против Словении, сравняв счет в добавленное время, наступил решающий момент. Давление велико, но команда под руководством Драгана Стойковича показала, что может добиться результата в стрессовой ситуации. Как мы уже успели убедиться, Сербия никогда не сдается.