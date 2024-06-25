Килиан Мбаппе выйдет на матч с Польшей в стартовом составе
В дебютной игре на Евро-2024 лидер сборной Франции сломал нос и будет играть в защитной маске.
В дебютной игре на Евро-2024 лидер сборной Франции сломал нос и будет играть в защитной маске.
Как сообщает французское онлайн-издание RMC Sport, нападающий Килиан Мбаппе появится в стартовом составе сборной Франции на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Польши.
После перелома для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече второго тура с Нидерландами (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.
Матч Франция — Польша состоится в Дортмунде. Игра начнется в 19 часов по московскому времени. В то же время в Берлине нидерландцы встретятся с австрийцами.
Команда Дидье Дешама занимает второе место в турнирной таблице, уступая «оранжевым» лишь по количеству забитых мячей. Пока в активе сборной Франции лишь один гол, забитый в свои ворота австрийским защитником Максимилианом Вебером.