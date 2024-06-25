Килиан Мбаппе выйдет на матч с Польшей в стартовом составе

Как сообщает французское онлайн-издание RMC Sport, нападающий Килиан Мбаппе появится в стартовом составе сборной Франции на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Польши.

После перелома для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако во встрече второго тура с Нидерландами (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.

Матч Франция — Польша состоится в Дортмунде. Игра начнется в 19 часов по московскому времени. В то же время в Берлине нидерландцы встретятся с австрийцами.