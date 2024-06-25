Левандовски подвел итоги выступления сборной Польши на ЧЕ

"Этот Евро показал нам, что не нужно бояться, играя против более авторитетных команд. Мы можем добиться успеха. Мы пробовали играть в футбол против Нидерландов, а теперь и против Франции. Это хороший урок на будущее. Франция — один из фаворитов, поэтому мы должны ценить этот результат.

Думаю, если бы мы набрали одно очко в первой игре с Нидерландами, то могли бы надеяться на нечто большее. Но, к сожалению, мы начали с двух поражений, и это было решающим фактором. Однако я рад, что сегодня мы сыграли хорошо, а не только потому, что это была игра с Францией, но эта игра была особенной благодаря нашим болельщикам, которые оказали нам потрясающую поддержку", — сказал Левандовски.