Польша подставила Францию, еще три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы

Евро-2024: результаты 25 июня, обзор матчей, календарь, таблица: Нидерланды — Австрия, Франция — Польша, Англия — Словения, Сербия | Источник: Getty Images

На групповом этапе Евро-2024 остался всего один день. А пока рассказываем в ежедневном дайджесте, что произошло накануне последних матчей в группах. Где-то было невероятно весело, где-то — дико скучно. Зато многое прояснилось.

Нидерланды и Австрия выдали матч-шедевр

Футбол Евро 2024 Группа D, 25.06.2024, 19:00 Нидерланды 2 Австрия 3

Это было похоже на вечную погоню. В первом тайме случился всего один гол: Дониэлл Мален, такое ощущение, перепутал ворота и технично срезал в свои после прострела австрийцев. Зато что началось во втором!

На этом фестивальный футбол всё же закончился. Сенсационная команда Ральфа Рангника запрыгнула на первое место и с двух ног влетела в плей-офф Евро. Вау! Нидерланды же стали лишь третьими, но это не проблема: четыре очка — более чем исчерпывающий показатель для выхода в ⅛ финала.

Франция внезапно не победила вылетевшую Польшу

Футбол Евро 2024 Группа D, 25.06.2024, 19:00 Франция 1 Польша 1

Кажется, главным событием этого матча так и осталось возвращение на поле Килиана Мбаппе. Француз ещё в 1-м туре получил перелом носа, но отложил операцию и сыграл в последнем матче в группе с маской на лице. И не просто сыграл — ещё и забил свой первый мяч на Евро! Пускай и с пенальти.

Правда, на этом радость Франции оборвалась. Мбаппе получил в нос от Роберта Левандовского (к счастью, вроде без последствий), а поляк вдобавок ответил Килиану своим голом с пенальти. Глобально результат устроил всех: французы и так выходили в плей-офф, а поляки, первыми лишившиеся шансов на выход из группы, достойно завершили выступление на турнире, отобрав очки у явного фаворита.

Англию снова освистали, но ей всё равно

Футбол Евро 2024 Группа C, 25.06.2024, 22:00 Англия 0 Словения 0

Один из главных трендов этого Евро. Все, включая родных экспертов, плюются от игры англичан, а они, не напрягаясь, выходят из группы. Причём с первого места. Для такого результата хватило пяти очков.

Вдобавок Англия захватила с собой в следующий раунд словенцев, которым очень нужно было набрать хотя бы одно очко. Так и получилось: Словения — третья, Англия — первая. Все довольны.

Сербия вылетела с Евро. Заслуженно

Футбол Евро 2024 Группа C, 25.06.2024, 22:00 Дания 0 Сербия 0

С сербами всё всегда плюс-минус одно и то же. Они везут на большой турнир мощный состав, болельщики — в предвкушении долгожданного успеха, а дальше начинаются наприятности. Провальный старт (в этот раз проиграли Англии, это ещё терпимо), внезапное воскрешение в середине группового этапа (гол на последних секундах принёс ничью со Словенией) и пустота в конце.

Вариант у Сербии оставался только один, ведь игра с Данией, с учётом всего одного очка в активе, была настоящим «матчем жизни». Но сербы, как точно подметил комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко, вновь были похожи на группу футболистов, которые впервые увидели друг друга. Хаотичные навесы в надежде на чей-нибудь кивок или вообще на пенальти, куча брака и, такое ощущение, отсутствие веры в самих себя.

Датчан нулевая ничья более чем устроила. Пусть и со скрипом, но второе место в группе они заняли и отправились в плей-офф. А для Сербии турнир закончился закономерно.

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