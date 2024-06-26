Польша подставила Францию, еще три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EНе начался
19:00УкраинаБельгия
Группа EНе начался
тв
19:00СловакияРумыния
Группа FНе начался
тв
22:00ЧехияТурция
Группа FНе начался
тв
22:00ГрузияПортугалия
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06Англия3D/E/F
1/8 финалаНе начался
30.06Испания3A/D/E/F
1/8 финалаНе начался
1.07Франция2E
1/8 финалаНе начался
1.07Португалия3A/B/C
1/8 финалаНе начался
2.071E3A/B/C/D
1/8 финалаНе начался
2.07Австрия2F
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
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Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
23
2
Бельгия
23
3
Словакия
23
4
Украина
23
Группа F
1
Португалия
26
2
Турция
23
3
Чехия
21
4
Грузия
21
08:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Польша подставила Францию, еще три сборные в плей-офф. Что творится на чемпионате Европы

Англия пешком вышла из группы, Австрия удивила, Сербия разочаровала.

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Евро-2024: результаты 25 июня, обзор матчей, календарь, таблица: Нидерланды — Австрия, Франция — Польша, Англия — Словения, Сербия | Источник: Getty Images

На групповом этапе Евро-2024 остался всего один день. А пока рассказываем в ежедневном дайджесте, что произошло накануне последних матчей в группах. Где-то было невероятно весело, где-то — дико скучно. Зато многое прояснилось.

Нидерланды и Австрия выдали матч-шедевр

Футбол

Евро 2024
Группа D, 25.06.2024, 19:00

Нидерланды2Австрия3

Это было похоже на вечную погоню. В первом тайме случился всего один гол: Дониэлл Мален, такое ощущение, перепутал ворота и технично срезал в свои после прострела австрийцев. Зато что началось во втором!

На этом фестивальный футбол всё же закончился. Сенсационная команда Ральфа Рангника запрыгнула на первое место и с двух ног влетела в плей-офф Евро. Вау! Нидерланды же стали лишь третьими, но это не проблема: четыре очка — более чем исчерпывающий показатель для выхода в ⅛ финала.

Франция внезапно не победила вылетевшую Польшу

Футбол

Евро 2024
Группа D, 25.06.2024, 19:00

Франция1Польша1

Кажется, главным событием этого матча так и осталось возвращение на поле Килиана Мбаппе. Француз ещё в 1-м туре получил перелом носа, но отложил операцию и сыграл в последнем матче в группе с маской на лице. И не просто сыграл — ещё и забил свой первый мяч на Евро! Пускай и с пенальти.

Правда, на этом радость Франции оборвалась. Мбаппе получил в нос от Роберта Левандовского (к счастью, вроде без последствий), а поляк вдобавок ответил Килиану своим голом с пенальти. Глобально результат устроил всех: французы и так выходили в плей-офф, а поляки, первыми лишившиеся шансов на выход из группы, достойно завершили выступление на турнире, отобрав очки у явного фаворита.

Англию снова освистали, но ей всё равно

Футбол

Евро 2024
Группа C, 25.06.2024, 22:00

Англия0Словения0

Один из главных трендов этого Евро. Все, включая родных экспертов, плюются от игры англичан, а они, не напрягаясь, выходят из группы. Причём с первого места. Для такого результата хватило пяти очков.

Вдобавок Англия захватила с собой в следующий раунд словенцев, которым очень нужно было набрать хотя бы одно очко. Так и получилось: Словения — третья, Англия — первая. Все довольны.

Сербия вылетела с Евро. Заслуженно

Футбол

Евро 2024
Группа C, 25.06.2024, 22:00

Дания0Сербия0

С сербами всё всегда плюс-минус одно и то же. Они везут на большой турнир мощный состав, болельщики — в предвкушении долгожданного успеха, а дальше начинаются наприятности. Провальный старт (в этот раз проиграли Англии, это ещё терпимо), внезапное воскрешение в середине группового этапа (гол на последних секундах принёс ничью со Словенией) и пустота в конце.

Вариант у Сербии оставался только один, ведь игра с Данией, с учётом всего одного очка в активе, была настоящим «матчем жизни». Но сербы, как точно подметил комментатор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко, вновь были похожи на группу футболистов, которые впервые увидели друг друга. Хаотичные навесы в надежде на чей-нибудь кивок или вообще на пенальти, куча брака и, такое ощущение, отсутствие веры в самих себя.

Датчан нулевая ничья более чем устроила. Пусть и со скрипом, но второе место в группе они заняли и отправились в плей-офф. А для Сербии турнир закончился закономерно.

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Михаил Рождественский

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1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
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