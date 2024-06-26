Саньоль — о составе Грузии: Глупцы критикуют меня, связывая все с политикой

В Грузии Вилли Саньоль часто сталкивается с критикой по поводу невключения в состав те или иных футболистов. В частности, на чемпионате Европы мало времени получает нападающий Буду Зивзивадзе, который в марте сделал дубль в ключевом матче за выход на Евро против Люксембурга.

"Буду Зивзивадзе является частью команды. Он сыграл несколько минут против Турции. В матче против Чехии я принял другое решение. На игру против Португалии еще ничего не решено. Вы связываете это все с политикой, но я очень далек от политики. Я хочу принимать правильные решения, которые будут основаны только на футбольных фактах.



6−7 месяцев назад многие критиковали меня за то, что Микаутадзе сидел на скамейке, а я ставил Буду в стартовый состав. А сейчас некоторые глупцы ежедневно критикуют меня без футбольных причин, и я больше не могу это терпеть. Я футбольный тренер, и только я решаю, кто будет играть, а кто нет. Выбор делается только с футбольной точки зрения, и решения по составу принимаю только я", — сказал главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.