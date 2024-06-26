Фердинанд назвал трех игроков, которые могут выиграть Евро для Англии

«Если Кобби Майну, Коул Палмер и Энтони Гордон выйдут в старте в следующих матчах, мы продолжим выиграем этот турнир! Доверьтесь бесстрашной молодежи, Гарет», — приводит слова Фердинанда известное британское издание Daily Mail.

19-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Коби Майну, 22-летний Коул Палмер из «Челси» и 23-летний игрок «Ньюкасла» Энтони Гордон на чемпионате Европы появляются на поле только во втором тайме, выходя на замену. Болельщики и эксперты нередко критикуют наставника англичан Гарета Саутгейта за излишнюю прагматичность.

25 июня сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Один из главных фаворитов турнира сыграл вничью со сборной Словении — 0:0. Англичане заняли первое место в группе C и вместе с командами Дании и Словении вышли в плей-офф. Сборная Сербии, финишировав на четвертом месте в группе, покидает Евро-2024. На данный момент известен только соперник Дании по ⅛ финала — хозяева чемпионата, команда Германии. Соперники сборных Англии и Словении по первому раунду плей-офф определятся после завершения группового этапа.