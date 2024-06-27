Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024

23-летний нападающий «Метца» отличился с игры в матче против Турции (1:3), а также забил с пенальти в играх против Чехии (1:1) и Португалии (2:0). На счету Микаутадзе также одна голевая передача. Таким образом, он поучаствовал во всех четырех голах Грузии на групповом этапе.

Микаутадзе единолично возглавляет список лучших бомбардиров Евро-2024. Позади него пять игроков, которые забили два мяча: Никлас Фюллькруг, Джамал Мусиала (оба — Германия), Иван Шранц (Словения), Коди Гакпо (Нидерланды) и Рэзван Марин (Румыния). Также Микаутадзе стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном Евро после Мишеля Платини (1984), Алана Ширера и Христо Стоичкова (1996), Саво Милошевича (2000), Милана Бароша и Руда ван Нистелроя (2004), Гарета Бэйла (2016) и Криштиану Роналду (2020).