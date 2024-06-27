Провал Украины с Хорватией и чудо Грузии: кто сыграет в плей-офф Евро-2024
Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии.
Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии.
В Германии подошел к концу групповой этап чемпионата Европы по футболу, по итогам которого были выявлены 16 участников плей-офф. РИА Новости Спорт вспоминает все самое важное, что произошло за первые 36 матчей Евро-2024, и рассказывает об участниках ⅛ финала.
Топ-сборные, оправдавшие ожидания болельщиков на групповом этапе, можно пересчитать на пальцах одной руки. Одной из таких команд (и единственной, набравшей максимум очков) стала Испания. Подопечные Луиса де ла Фуэнте прошли группу B в идеальном ритме — три победы и ни одного пропущенного мяча. Град голов поклонники испанской сборной увидели только во встрече с Хорватией, однако доминирование в каждом матче было очевидным.
Хозяева турнира тоже хороши. Немцы хоть и сыграли вничью со швейцарцами в заключительном туре группового этапа, в первых двух матчах выглядели абсолютно непоколебимыми. Чего стоят только пять мячей, забитых немцами в матче открытия турнира!
Португальцы тоже выглядели грозной силой в первом и втором туре, но в последней игре команда неожиданно проиграла Грузии, которая сотворила главную сенсацию турнира на данный момент.
Австрия и Румыния (самая «дешевая» команда по версии портала Transfermarkt) в огне. Команда Ральфа Рангника умудрилась занять первое место в группе с Францией и Нидерландами, переиграв последних в захватывающей перестрелке в последнем туре. Румыны же оказались лучшими в квартете Е, где у всех команд оказалось одинаковое количество очков (а это, на секундочку, Бельгия, Словакия и Украина).
А вот Грузию, несмотря на третье место, можно нахваливать и нахваливать… Хвича Кварацхелия и компания вышли в ⅛ финала, впервые приехав на первенство Европы! Это потрясающая история, которой не быть без сенсационной победы над португальцами — не сомневаемся, что страна сегодня будет гулять и грезить о четвертьфинале (и не страшно, что дальше встреча с грозной Испанией).
…но все равно вышли в плей-офф. Англия и Франция показали беззубую игру в атаке (четыре гола на двоих, один из которых — автогол) и, в отличие от упомянутых выше сборных, пока не дали понять, как родоначальники футбола и «трехцветные» собираются брать трофей. Аналогичные вопросы остаются к Италии: действующие чемпионы Европы с трудом прошли Албанию, без шансов уступили Испании (счет 0:1 не отражает в полной мере превосходства «фурии рохи») и в последний момент спаслись в матче с хорватами.
Не заслуживают комплиментов в свой адрес и футболисты из Нидерландов (стали третьими после поражения от австрийцев). То же самое можно сказать и про бельгийцев, которые провалили старт турнира, оступившись во встрече со словаками, и теперь рискуют вылететь от французов в ⅛ финала.
Но о парах следующей стадии чемпионата Европы поговорим чуть позже.
«Шашечные» шокировали… Серебряные и бронзовые медалисты последних чемпионатов мира провалились в «группе» смерти, потерпев разгромное поражение от испанцев и не сумев удержать победу в матчах с албанцами и итальянцами. Два очка в трех встречах — с таким показателем с третьего места в плей-офф не выйти, так что Лука Модрич пакует чемоданы.
Провалилась и Украина. «Жовто-блакитные» виделись главным оппонентом Бельгии в квартете, но разгром от румын (0:3) в первом туре спутал все карты и похоронил надежды Александра Зинченко и компании на повторение успеха трехлетней давности (четвертьфинал Евро-2020).
Команда Сергея Реброва стала первой сборной в истории европейского первенства, которая осталась последней в группе с четырьмя очками в активе.
Также не задалось у Шотландии (уничтожение в матче открытия от немцев подкосило Тартановую Армию), Польши и Сербии (у обеих — по два поражения и ничьей).
Ознакомиться с сеткой плей-офф можно здесь.
3 — Жорж Микаутадзе (Грузия).
2 — Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Рэзван Марин (Румыния).
Начинается олимпийская система (на выбывание). Матч за бронзу не проводится — проигравшие в полуфиналах станут бронзовыми призерами Евро.
Решающий матч турнира будет сыгран 14 июля в Берлине. Начало — в 22:00 по Москве.
Авторы: Иван Орехов, Роберт Шилькович