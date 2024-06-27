Провал Украины с Хорватией и чудо Грузии: кто сыграет в плей-офф Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
29.06ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
29.06ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Провал Украины с Хорватией и чудо Грузии: кто сыграет в плей-офф Евро-2024

Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу в Германии.

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В Германии подошел к концу групповой этап чемпионата Европы по футболу, по итогам которого были выявлены 16 участников плей-офф. РИА Новости Спорт вспоминает все самое важное, что произошло за первые 36 матчей Евро-2024, и рассказывает об участниках ⅛ финала.

Главное

  • Вышли в плей-офф с первого места в группах: Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния, Португалия;
  • Получили путевку в ⅛ финала благодаря второму месту: Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия и Турция;
  • Четыре лучшие команды рейтинга третьих мест (вышли в плей-офф): Грузия, Нидерланды, Словакия, Словения;
  • Покидают турнир: Венгрия, Хорватия, Шотландия, Албания, Сербия, Польша, Украина и Чехия.

Источник: Reuters

Испанцы беспощадны

Топ-сборные, оправдавшие ожидания болельщиков на групповом этапе, можно пересчитать на пальцах одной руки. Одной из таких команд (и единственной, набравшей максимум очков) стала Испания. Подопечные Луиса де ла Фуэнте прошли группу B в идеальном ритме — три победы и ни одного пропущенного мяча. Град голов поклонники испанской сборной увидели только во встрече с Хорватией, однако доминирование в каждом матче было очевидным.

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Хозяева турнира тоже хороши. Немцы хоть и сыграли вничью со швейцарцами в заключительном туре группового этапа, в первых двух матчах выглядели абсолютно непоколебимыми. Чего стоят только пять мячей, забитых немцами в матче открытия турнира!

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Португальцы тоже выглядели грозной силой в первом и втором туре, но в последней игре команда неожиданно проиграла Грузии, которая сотворила главную сенсацию турнира на данный момент.

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Сюрпризы группового этапа

Австрия и Румыния (самая «дешевая» команда по версии портала Transfermarkt) в огне. Команда Ральфа Рангника умудрилась занять первое место в группе с Францией и Нидерландами, переиграв последних в захватывающей перестрелке в последнем туре. Румыны же оказались лучшими в квартете Е, где у всех команд оказалось одинаковое количество очков (а это, на секундочку, Бельгия, Словакия и Украина).

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А вот Грузию, несмотря на третье место, можно нахваливать и нахваливать… Хвича Кварацхелия и компания вышли в ⅛ финала, впервые приехав на первенство Европы! Это потрясающая история, которой не быть без сенсационной победы над португальцами — не сомневаемся, что страна сегодня будет гулять и грезить о четвертьфинале (и не страшно, что дальше встреча с грозной Испанией).

Главные фавориты расстроили

…но все равно вышли в плей-офф. Англия и Франция показали беззубую игру в атаке (четыре гола на двоих, один из которых — автогол) и, в отличие от упомянутых выше сборных, пока не дали понять, как родоначальники футбола и «трехцветные» собираются брать трофей. Аналогичные вопросы остаются к Италии: действующие чемпионы Европы с трудом прошли Албанию, без шансов уступили Испании (счет 0:1 не отражает в полной мере превосходства «фурии рохи») и в последний момент спаслись в матче с хорватами.

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Не заслуживают комплиментов в свой адрес и футболисты из Нидерландов (стали третьими после поражения от австрийцев). То же самое можно сказать и про бельгийцев, которые провалили старт турнира, оступившись во встрече со словаками, и теперь рискуют вылететь от французов в ⅛ финала.

Но о парах следующей стадии чемпионата Европы поговорим чуть позже.

Горе Хорватии и Украины

«Шашечные» шокировали… Серебряные и бронзовые медалисты последних чемпионатов мира провалились в «группе» смерти, потерпев разгромное поражение от испанцев и не сумев удержать победу в матчах с албанцами и итальянцами. Два очка в трех встречах — с таким показателем с третьего места в плей-офф не выйти, так что Лука Модрич пакует чемоданы.

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Провалилась и Украина. «Жовто-блакитные» виделись главным оппонентом Бельгии в квартете, но разгром от румын (0:3) в первом туре спутал все карты и похоронил надежды Александра Зинченко и компании на повторение успеха трехлетней давности (четвертьфинал Евро-2020).

Команда Сергея Реброва стала первой сборной в истории европейского первенства, которая осталась последней в группе с четырьмя очками в активе.

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Также не задалось у Шотландии (уничтожение в матче открытия от немцев подкосило Тартановую Армию), Польши и Сербии (у обеих — по два поражения и ничьей).

Чем еще запомнился групповой этап

  • Рекордсмены Португалии. Сразу двое старожилов сборной установили впечатляющие достижения: вечный защитник Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Евро (41 года и 113 дней, побит рекорд венгерского вратаря Габора Кирая), а Роналду сыграл уже на шестом чемпионате Европы.

Источник: Reuters

  • Автоголы. Их аномальное количество. Первый курьез болельщики увидели уже в матче открытия, когда шотландцы праздновали оплошность Антонио Рюдигера, а всего голов в свои ворота залетело уже семь.
  • Маска Мбаппе. Главная звезда сборной Франции больно влетел в плечо австрийского защитника в первом матче на турнире и сломал нос. Форвард вернулся уже в заключительной игре групповой стадии. В маске, раскрашенной в цвета французского флага, ему играть не разрешили, поэтому Килиан вышел в черной… И даже повздорил из-за нее с Робертом Левандовским.
  • Незасчитанные голы Лукаку. Ромелу — главный неудачник групповой стадии. Нападающий мог идти в лучших бомбардирах турнира, но арбитры трижды лишали его забитых мячей.
  • Скандальное заявление игрока «Рубина». Для нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Евро закончился еще быстрее, чем для его сборной. После первой игры албанский футболист заряжал вместе с фанатами оскорбительные кричалки в адрес македонцев, за что был отстранен на два матча.

Источник: Photo by James Baylis - AMA/Getty Images

  • Самый быстрый гол в истории Евро. Албанские нападающие отмечались на турнире не только со знаком «минус». Недим Байрами распечатал ворота сборной Италии уже на 23-й секунде мачта, и этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Он перекрыл достижение нашего Дмитрия Кириченко, забившего грекам на Евро-2004 на 67-й секунде.

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  • Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы. Еще один рекорд пал по ходу группового этапа Евро. Испанец Ламин Ямаль появился на поле в матче против Хорватии и в возрасте 16 лет и 338 дней, установив историческое достижение. Юноша даже отдал голевой пас.

Источник: AP 2023

Все пары ⅛ финала

  • Швейцария — Италия;
  • Германия — Дания;
  • Англия — Словакия;
  • Испания — Грузия;
  • Франция — Бельгия;
  • Португалия — Словения;
  • Румыния — Нидерланды;
  • Австрия — Турция.

Ознакомиться с сеткой плей-офф можно здесь.

Лучшие бомбардиры

3 — Жорж Микаутадзе (Грузия).

2 — Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Рэзван Марин (Румыния).

Календарь

Начинается олимпийская система (на выбывание). Матч за бронзу не проводится — проигравшие в полуфиналах станут бронзовыми призерами Евро.

  • Стадия ⅛ финала пройдет с 29 июня по 2 июля
  • Матчи ¼ финала назначены на 5 и 6 июля
  • Полуфиналы мы увидим 9 и 10 июля

Решающий матч турнира будет сыгран 14 июля в Берлине. Начало — в 22:00 по Москве.

Авторы: Иван Орехов, Роберт Шилькович

Грузия
2:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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Определились все пары плей-офф чемпионата Европы
Вся история чемпионатов
История чемпионатов
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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