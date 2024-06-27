Провал Украины с Хорватией и чудо Грузии: кто сыграет в плей-офф Евро-2024

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В Германии подошел к концу групповой этап чемпионата Европы по футболу, по итогам которого были выявлены 16 участников плей-офф. РИА Новости Спорт вспоминает все самое важное, что произошло за первые 36 матчей Евро-2024, и рассказывает об участниках ⅛ финала.

Главное

Вышли в плей-офф с первого места в группах: Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния, Португалия;

Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния, Португалия; Получили путевку в ⅛ финала благодаря второму месту: Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия и Турция;

Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия и Турция; Четыре лучшие команды рейтинга третьих мест (вышли в плей-офф): Грузия, Нидерланды, Словакия, Словения;

Грузия, Нидерланды, Словакия, Словения; Покидают турнир: Венгрия, Хорватия, Шотландия, Албания, Сербия, Польша, Украина и Чехия.

Испанцы беспощадны

Топ-сборные, оправдавшие ожидания болельщиков на групповом этапе, можно пересчитать на пальцах одной руки. Одной из таких команд (и единственной, набравшей максимум очков) стала Испания. Подопечные Луиса де ла Фуэнте прошли группу B в идеальном ритме — три победы и ни одного пропущенного мяча. Град голов поклонники испанской сборной увидели только во встрече с Хорватией, однако доминирование в каждом матче было очевидным.

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Хозяева турнира тоже хороши. Немцы хоть и сыграли вничью со швейцарцами в заключительном туре группового этапа, в первых двух матчах выглядели абсолютно непоколебимыми. Чего стоят только пять мячей, забитых немцами в матче открытия турнира!

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Португальцы тоже выглядели грозной силой в первом и втором туре, но в последней игре команда неожиданно проиграла Грузии, которая сотворила главную сенсацию турнира на данный момент.

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Сюрпризы группового этапа

Австрия и Румыния (самая «дешевая» команда по версии портала Transfermarkt) в огне. Команда Ральфа Рангника умудрилась занять первое место в группе с Францией и Нидерландами, переиграв последних в захватывающей перестрелке в последнем туре. Румыны же оказались лучшими в квартете Е, где у всех команд оказалось одинаковое количество очков (а это, на секундочку, Бельгия, Словакия и Украина).

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А вот Грузию, несмотря на третье место, можно нахваливать и нахваливать… Хвича Кварацхелия и компания вышли в ⅛ финала, впервые приехав на первенство Европы! Это потрясающая история, которой не быть без сенсационной победы над португальцами — не сомневаемся, что страна сегодня будет гулять и грезить о четвертьфинале (и не страшно, что дальше встреча с грозной Испанией).

Главные фавориты расстроили

…но все равно вышли в плей-офф. Англия и Франция показали беззубую игру в атаке (четыре гола на двоих, один из которых — автогол) и, в отличие от упомянутых выше сборных, пока не дали понять, как родоначальники футбола и «трехцветные» собираются брать трофей. Аналогичные вопросы остаются к Италии: действующие чемпионы Европы с трудом прошли Албанию, без шансов уступили Испании (счет 0:1 не отражает в полной мере превосходства «фурии рохи») и в последний момент спаслись в матче с хорватами.

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Не заслуживают комплиментов в свой адрес и футболисты из Нидерландов (стали третьими после поражения от австрийцев). То же самое можно сказать и про бельгийцев, которые провалили старт турнира, оступившись во встрече со словаками, и теперь рискуют вылететь от французов в ⅛ финала.

Но о парах следующей стадии чемпионата Европы поговорим чуть позже.

Горе Хорватии и Украины

«Шашечные» шокировали… Серебряные и бронзовые медалисты последних чемпионатов мира провалились в «группе» смерти, потерпев разгромное поражение от испанцев и не сумев удержать победу в матчах с албанцами и итальянцами. Два очка в трех встречах — с таким показателем с третьего места в плей-офф не выйти, так что Лука Модрич пакует чемоданы.

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Провалилась и Украина. «Жовто-блакитные» виделись главным оппонентом Бельгии в квартете, но разгром от румын (0:3) в первом туре спутал все карты и похоронил надежды Александра Зинченко и компании на повторение успеха трехлетней давности (четвертьфинал Евро-2020).

Команда Сергея Реброва стала первой сборной в истории европейского первенства, которая осталась последней в группе с четырьмя очками в активе.

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Также не задалось у Шотландии (уничтожение в матче открытия от немцев подкосило Тартановую Армию), Польши и Сербии (у обеих — по два поражения и ничьей).

Чем еще запомнился групповой этап

Рекордсмены Португалии. Сразу двое старожилов сборной установили впечатляющие достижения: вечный защитник Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Евро (41 года и 113 дней, побит рекорд венгерского вратаря Габора Кирая), а Роналду сыграл уже на шестом чемпионате Европы.

Автоголы. Их аномальное количество. Первый курьез болельщики увидели уже в матче открытия, когда шотландцы праздновали оплошность Антонио Рюдигера, а всего голов в свои ворота залетело уже семь.

Их аномальное количество. Первый курьез болельщики увидели уже в матче открытия, когда шотландцы праздновали оплошность Антонио Рюдигера, а всего голов в свои ворота залетело уже семь. Маска Мбаппе. Главная звезда сборной Франции больно влетел в плечо австрийского защитника в первом матче на турнире и сломал нос. Форвард вернулся уже в заключительной игре групповой стадии. В маске, раскрашенной в цвета французского флага, ему играть не разрешили, поэтому Килиан вышел в черной… И даже повздорил из-за нее с Робертом Левандовским.

Главная звезда сборной Франции больно влетел в плечо австрийского защитника в первом матче на турнире и сломал нос. Форвард вернулся уже в заключительной игре групповой стадии. В маске, раскрашенной в цвета французского флага, ему играть не разрешили, поэтому Килиан вышел в черной… И даже повздорил из-за нее с Робертом Левандовским. Незасчитанные голы Лукаку. Ромелу — главный неудачник групповой стадии. Нападающий мог идти в лучших бомбардирах турнира, но арбитры трижды лишали его забитых мячей.

Ромелу — главный неудачник групповой стадии. Нападающий мог идти в лучших бомбардирах турнира, но арбитры трижды лишали его забитых мячей. Скандальное заявление игрока «Рубина». Для нападающего «Рубина» Мирлинда Даку Евро закончился еще быстрее, чем для его сборной. После первой игры албанский футболист заряжал вместе с фанатами оскорбительные кричалки в адрес македонцев, за что был отстранен на два матча.

Источник: Photo by James Baylis - AMA/Getty Images

Самый быстрый гол в истории Евро. Албанские нападающие отмечались на турнире не только со знаком «минус». Недим Байрами распечатал ворота сборной Италии уже на 23-й секунде мачта, и этот гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы. Он перекрыл достижение нашего Дмитрия Кириченко, забившего грекам на Евро-2004 на 67-й секунде.

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Самый молодой игрок в истории чемпионатов Европы. Еще один рекорд пал по ходу группового этапа Евро. Испанец Ламин Ямаль появился на поле в матче против Хорватии и в возрасте 16 лет и 338 дней, установив историческое достижение. Юноша даже отдал голевой пас.

Все пары ⅛ финала

Швейцария — Италия;

Германия — Дания;

Англия — Словакия;

Испания — Грузия;

Франция — Бельгия;

Португалия — Словения;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция.

Ознакомиться с сеткой плей-офф можно здесь.

Лучшие бомбардиры

3 — Жорж Микаутадзе (Грузия).

2 — Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды), Рэзван Марин (Румыния).

Календарь

Начинается олимпийская система (на выбывание). Матч за бронзу не проводится — проигравшие в полуфиналах станут бронзовыми призерами Евро.

Стадия ⅛ финала пройдет с 29 июня по 2 июля

Матчи ¼ финала назначены на 5 и 6 июля

Полуфиналы мы увидим 9 и 10 июля

Решающий матч турнира будет сыгран 14 июля в Берлине. Начало — в 22:00 по Москве.