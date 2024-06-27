Хвича Кварацхелия рассказал о разговоре с Роналду перед матчем

«Перед матчем была встреча, и он пожелал мне успеха. Я никогда не думал, что он придет и заговорит со мной. Он великий игрок и замечательный человек. Вот почему он великая личность как внутри, так и снаружи.



Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда он пришел поговорить с нами перед матчем, это помогло поверить, что мы можем что-то сделать сегодня», — цитирует Кварацхелию УЕФА.