Хвича Кварацхелия рассказал о разговоре с Роналду перед матчем
Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы над сборной Португалии на Евро-2024 (2:0) восхитился поведением Криштиану Роналду.
Лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия после победы над сборной Португалии на Евро-2024 (2:0) восхитился поведением Криштиану Роналду.
«Перед матчем была встреча, и он пожелал мне успеха. Я никогда не думал, что он придет и заговорит со мной. Он великий игрок и замечательный человек. Вот почему он великая личность как внутри, так и снаружи.
Я очень уважаю его, он один из лучших игроков в мире. Когда он пришел поговорить с нами перед матчем, это помогло поверить, что мы можем что-то сделать сегодня», — цитирует Кварацхелию УЕФА.
После матча Роналду поздравил Кварацхелию с победой и согласился обменяться с ним футболками, как Хвича и мечтал до игры.
Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком матча Евро с португальцами. Футболист «Наполи» открыл счет на второй минуте игры. В ⅛ финала сборная Грузии встретится с командой Испании. Матч пройдет 30 июня в Кельне.
Хвиче Кварацхелии 23 года, он выступает за «Наполи» с 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в 2023 году. Ранее Кварацхелия выступал за «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Батуми), «Рустави», казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России.