От чего страдает Евро-2024. Главные проблемы Германии как организатора

Чемпионат Европы, Евро-2024: драки фанатов, проблемы с транспортом, DDOS-атака, слабая безопасность, дырявая крыша | Источник: Getty Images

Матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Грузии и Турции (1:3) оказался очень динамичным и по-настоящему огненным — с красивыми голами и бескомпромиссной борьбой. Не менее яркими получились и события, которые сопровождали эту игру. До матча в Дортмунде произошли столкновения между болельщиками, а вскоре они снова сцепились, но уже в чаше стадиона. Сотрудники правопорядка признали, что предотвратить столкновения оказалось невозможным из-за отсутствия специальных заграждений между фанатскими секторами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241764&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадали и обычные болельщики — их окатило с крыши мощными потоками воды, вызванными прошедшим перед игрой сильным ливнем. Работники стадиона сообщили, что дренажную систему на крыше арены давно не меняли, вот она и не справилась с нагрузкой. Нечто подобное недавно произошло на домашнем матче «Манчестер Юнайтед» и его стареньком стадионе «Олд Траффорд», но представить подобное на одной из современных немецких арен до этого времени было сложно.

ВОДОПАД НА ИГРЕ ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ | Источник: James Baylis - AMA/Getty Images

Блогер проник на стадион в костюме талисмана Евро-2024

В Германии царит настоящее сумасшествие с толпами фанатов, утопающих в море пива и поющих до хрипоты оды своей сборной. Обычно они ведут себя миролюбиво, но случаются и неприятные инциденты. «Безопасность чемпионата Европы имеет высший приоритет. Мы вооружаемся против всех мыслимых опасностей при максимальной поддержке со стороны органов правопорядка. 22 тысячи сотрудников федеральной полиции ежедневно задействованы для обеспечения безопасности турнира, — уверяет Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер. — Всё это показывает: мы очень бдительны и хорошо подготовлены. Мы также используем полицейских на лошадях, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли разогнать беснующуюся толпу».

Как бы красиво и убедительно ни звучал голос министра, пока что с безопасностью в Германии не всё гладко. Кроме стычек в Дортмунде, полицейским не удалось упредить совместное нападение англичан и албанцев на бар с сербами — повезло, что там оказался сын президента и 20 охранявших его спецназовцев. 19 июня в Гамбурге полиция произвела выстрелы в человека, угрожавшего сотрудникам правопорядка киркой и зажигательной смесью. Кроме того, в Дортмунде полиция задержала около 50 итальянских фанатов.

Разумеется, во время крупных международных форумов полностью пресечь подобные проявления пребывающей в эйфории толпы очень сложно, но несколько случаев точно на совести службы безопасности. Охранники не только не смогли помешать фанатам выбежать на поле уже в нескольких матчах Евро-2024, но и оказались бессильны, когда на тренировку сборной Португалии проник болельщик, чтобы сделать фото с Криштиану Роналду.

Самый же вопиющий случай произошёл перед матчем открытия чемпионата Европы в Мюнхене. Уровень безопасности на турнире решил протестировать известный видеоблогер (894 тысячи подписчиков) Марвин Вайлдхейдж. Он арендовал автомобиль и при помощи двоих сообщников нанёс на него логотипы спонсоров сборной Германии и национальной футбольной федерации (DFB). Также пранкеры вручную подделали аккредитации, не вызвавшие подозрений у охранников. После проникновения на стадион Вайлдхейдж переоделся в купленный на AliExpress плюшевый костюм талисмана Евро-2024 Альберта и на протяжении получаса щеголял в нём среди журналистов, волонтёров и полицейских. Лишь непосредственно перед выходом команд на поле один бдительный сотрудник обратил внимание на подозрительного «медведя».

Полицейские арестовали блогера и его друзей, но не признали своей вины, заявив, что всю ответственность несёт УЕФА. Марвину хоть и запретили посещать матчи турнира до его завершения, но он остался собой доволен: подписчиков на канале заметно прибавилось — один только ролик про приключения на стадионе собрал 1,7 млн просмотров.

DDOS-атака, сотрудничество американских и европейских спецслужб

В связи с этим случаем вспоминается провальный финал Лиги чемпионов — 2021/2022 в Париже, когда французские власти предупреждали УЕФА, что 16-й район города (там расположен стадион «Парк де Пренс») наводнён криминальными элементами. Но босс Европейского футбольного союза Александер Чеферин уже пообещал президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи провести решающую игру в столице Франции. В результате матч между «Ливерпулем» и «Реалом» начался на полчаса позже, а у входа на стадион образовалась огромная давка. УЕФА свалил вину на британских фанатов — якобы они использовании поддельные билеты.

Независимая комиссия во главе с профессором Филом Скратоном собрала более 480 свидетельских показаний болельщиков и журналистов, побывавших на финале ЛЧ. Скратон и его коллеги пришли к выводу, что мероприятие чудом не привело к давке и смертям болельщиков. В итогах отчёта комиссии сказано, что УЕФА допустил «ужасное невыполнение своих обязанностей», и лишь после этого организация принесла извинения фанатам «Ливерпуля» и «Реала».

ЭКРАН С ТРАНСЛЯЦИЕЙ МАТЧА ПОЛЬША — НИДЕРЛАНДЫ | Источник: Соцсети

Очень странно, что после столь вопиющих проколов с безопасностью Вайлдхейдж беспрепятственно проник на церемонию открытия Евро-2024, и хорошо, что на его месте оказался не террорист-смертник. Ещё большее удивление несанкционированное проникновение блогера на стадион вызывает в связи с мерами по улучшению безопасности турнира, с большой помпой оглашёнными немецким правительством. Германия собрала 600 экспертов со всей Европы, которые работают в новом Центре международного полицейского сотрудничества (IPCC) в Нойсе на западе страны. Основной упор сделан на предотвращение потенциальных попыток навредить со стороны не только хулиганов, но и всевозможных террористов и религиозных фанатиков.

За небом вокруг матчей на предмет атак дронов следят силы немецкой армии. Особое внимание уделяется фан-зонам. «Всегда было так, что если террористы не могут пройти через охрану на стадионе, то у них всегда есть второстепенная цель. Фан-зоны — чрезвычайно мягкие цели. Также большое внимание IPCC уделяет и кибербезопасности», — подчеркнул Гитта.

К счастью, никто не пострадал, но попытки хакерских атак уже имели место. Жители Польши не увидели первые 10 минут матча своей сборной с Нидерландами 16 июня — оказалось, что транслировавшая игру Telewizja Polska подверглась DDOS-атаке.

Нападающий сборной Германии не дождался своего поезда и добирался со школьниками

И всё же главной проблемой Евро-2024 остаётся вопиющая ситуация с логистикой и транспортной системой — неудивительно, ведь на турнир прибыло около 300 тысяч болельщиков. На деле высокие немецкие стандарты качества и комфорта оказались слишком идеализированы, хотя именно они являлись одним из главных козырей Германии при борьбе за право принять чемпионат Европы. На турнире всё плохо в отношении возможности попасть в необходимую точку как из одного города в другой, так и на более близкие расстояния.

Сумасшедшие давки в метро фиксировались даже в принявшем десятки международных матчей Мюнхене, где базируется «Бавария». Более того, у болельщиков возникают трудности с попаданием на своё место на стадионе — попросту не существует чёткой инструкции. У основной проблемы есть название — крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn (DB). У этой компании и до Евро-2024 опаздывали, а то и вовсе не прибывали поезда, но с началом турнира начался настоящий кошмар.

КРАСИВАЯ РЕКЛАМНАЯ КАРТИНКА DEUTSCHE BAHN НЕ СООТВЕТСТВУЕТ РЕАЛЬНОСТИ. НИКЛАС ФЮЛЛЬКРУГ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ | Источник: Getty Images

В этом отношении показательна история нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга. Он хотел добраться на DB из Ганновера во Франкфурт, где расположен лагерь национальной команды, но поезд так и не пришёл. В результате игроку дортмундской «Боруссии» в срочном порядке пришлось ехать в общем вагоне со школьниками — никто из них не мог предположить, что таким образом проведёт время с футболистом, зарабатывающим миллионы. В такой ситуации неудивительно, что в Германии шансы быть принятым на работу резко снижаются, если при собеседовании указать в резюме Deutsche Bahn в качестве способа на нее добраться.

Главными причинами деградации оператора называются постоянный рост пассажиропотока и отсутствие необходимого финансирования со стороны государства. Из-за низких зарплат существует кадровый голод — не хватает водителей и кондукторов, инфраструктура давно нуждается в обновлении, а убытки DB за прошлый год составили сумасшедшие € 2,4 млрд. И вряд ли чемпионат Европы сможет что-то исправить в лучшую сторону.