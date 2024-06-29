Играет на гитаре, вел кулинарный блог, вышел на новый уровень в 34. Янн Зоммер — джокер сборной Швейцарии

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаНе начался
19:00ШвейцарияИталия
1/8 финалаНе начался
22:00ГерманияДания
1/8 финалаНе начался
30.06АнглияСловакия
1/8 финалаНе начался
30.06ИспанияГрузия
1/8 финалаНе начался
1.07ФранцияБельгия
1/8 финалаНе начался
1.07ПортугалияСловения
1/8 финалаНе начался
2.07РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
2.07АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07W39W37
1/4 финалаНе начался
5.07W41W42
1/4 финалаНе начался
6.07W40W38
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
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Группа A
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Германия
37
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Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
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Хорватия
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Албания
31
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Англия
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Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
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Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
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Румыния
34
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Бельгия
34
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Словакия
34
4
Украина
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1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Играет на гитаре, вел кулинарный блог, вышел на новый уровень в 34. Янн Зоммер — джокер сборной Швейцарии

Выведет команду Якина в четвертьфинал?

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Играет на гитаре, вел кулинарный блог, вышел на новый уровень в 34. Янн Зоммер — джокер сборной Швейцарии | Источник: Reuters

Сборная Швейцарии в 2010-х и 2020-х — самый стабильный и крепкий середняк европейского футбола. В шести последних больших турнирах она обязательно оказывалась в плей-офф, и Евро-2024 не стал исключением. Уже сегодня команда Мурата Якина откроет ⅛ финала матчем с действующим чемпионом — Италией.

Швейцария действительно стала угрозой для грандов. На прошлом континентальном первенстве она выбила Францию и лишь в серии пенальти пропустила дальше Испанию. А недавно сборная Германии ощутила на себе, что представители самой миролюбивой страны способны играть на равных с кем угодно. В противостоянии с итальянцами, по сути, нет фаворита — проход Швейцарии не станет сенсацией и едва ли кого-то шокирует.

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Самый стабильный игрок этого кусачего поколения — безусловно, вратарь Янн Зоммер. Джака только недавно вышел на запредельный уровень, Шакири всю карьеру штормит от безликости до озарений, а Рикардо Родригес просто не оправдал ожиданий. Так можно пройтись по каждому — и все уступят Зоммеру в планке, которую он удерживает много лет. И не просто удерживает, а даже повышает!

В 2023 году голкипер наконец-то получил то, чего всегда заслуживал: раньше самым большим клубом в его карьере была менхенгладбахская «Боруссия», где он провел восемь сезонов. А в 34 года Янн получил приглашение из «Баварии». Правда, переезд в Мюнхен получился неоднозначным: там не было провала, но и не сказать, что у Зоммера пошло. Да и Нойер заканчивать не собирался, несмотря на тяжелую травму. Поэтому трансфер изначально воспринимался временным явлением.

Зато этого хватило, чтобы в «Интере» убедились: Ян готов быть основным в топ-команде, и заплатили за голкипера 6,7 миллиона евро. И швейцарец не просто заменил Онану, которого продали в десять раз дороже, — он дал миланцам даже больше, чем они получали от камерунца. Выяснилось, что 35-летний вратарь образцово играет ногами, а на ленточке его мастерство точно превышает уровень предшественника. С его помощью Симоне Индзаги построил лучшую оборону Европы, которая пропустила всего 22 мяча в чемпионате.

Реакция — главная фишка Зоммера. Он активно эксплуатирует ее, например, во время пенальти. Нет, конечно, не стоит до упора по мячу, но быстро сменить направление ног, а потом выбросить руку, отбивая удар, как казалось, неуязвимого Жоржиньо, ему вполне по силам. Очень разносторонний голкипер! И не менее разносторонний человек.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 29.06.2024, 19:00

Швейцария-Италия-

У Янна есть две страсти: музыка и кулинария. Футболист обожает играть на гитаре и готовить. Со вторым увлечением все до такой степени серьезно, что от него пришлось отказаться. «От рецепта и до приготовления с фотографиями — так и весь день уйдет», — говорил Зоммер, когда закрывал свой кулинарный блог, который, между прочим, пользовался популярностью.

На чемпионате мира в Катаре на матч ⅛ финала Швейцария вышла, говоря на понятном для Янна языке, в состоянии альденте. Полтора года спустя команда выглядит куда более зрелой, мощной и уверенной. К тому же она знает, как шуметь на Евро. Зоммер — особенно. В 2021-м именно его сейв после удара Килиана Мбаппе в послематчевой серии пенальти вывел сборную в четвертьфинал — первый в истории Швейцарии!

Теперь, три годя спустя, такой результат тоже будет считаться успешным, но уже не столь оглушительным. Когда в воротах — кипер мирового уровня, можно рассчитывать на победу хоть с Италией, хоть с кем угодно. В клубном футболе время Зоммера уже наступило — настала очередь сборной.

Трофим Гондюреев

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