В Бельгии извинились за Онана, обещавшего бить Мбаппе по ногам

Накануне 22-летний полузащитник совместно с комиком Пабло Андресом исполнил песню про капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. В частности, в песне есть такие строчки: «Кто это, кто будет бить Мбаппе по ногам? Это Амаду Онана».

«Вчера в социальных сетях было размещено видео, в котором Амаду Онана рассказывает о том, как ударил бы Мбаппе по голени. Федерация уже несколько лет работает с Пабло Андресом. Его видео всегда были юмористическими. То, что было опубликовано в наших сетях, также было юмористическим. Его не совсем поняли, и мы решили удалить видео. Мы приносим свои извинения, если кого-то обидели», — сказано в заявлении RBFA.