Кирьяков объяснил причины провала сборной Италии на Евро-2024

«Много нюансов и моментов, почему сборная Италии разочаровала на этом чемпионате Европы. Уровень футболистов не позволяет играть в футбол с позиции силы. Сборная Италии, играя с равными или уступающими по уровню соперниками, выбирает тактику, которая нацелена на оборонительные действия. Кроме того, у итальянцев нет лидеров, особенно в группе атаки», — сказал Кирьяков.