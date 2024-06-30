Кирьяков объяснил причины провала сборной Италии на Евро-2024
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о причинах провала сборной Италии на Евро-2024. Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о причинах провала сборной Италии на Евро-2024. Об этом сообщает «Чемпионат».
В ⅛ финала действующие чемпионы Европы проиграли сборной Швейцарии (0:2).
«Много нюансов и моментов, почему сборная Италии разочаровала на этом чемпионате Европы. Уровень футболистов не позволяет играть в футбол с позиции силы. Сборная Италии, играя с равными или уступающими по уровню соперниками, выбирает тактику, которая нацелена на оборонительные действия. Кроме того, у итальянцев нет лидеров, особенно в группе атаки», — сказал Кирьяков.
Сборная Италии занял второе место в группе В, набрав четыре очка. Команда Лучано Спаллетти обыграла Албанию (2:1), уступила Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1). «Скуадра адзурра» впервые с 2004 года не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.