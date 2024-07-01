Франция — Бельгия: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Майк Меньян, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Чуамени, Нголо Канте, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе (капитан).

Бельгия: Кун Кастелс, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Ян Вертонген, Артур Театр, Янник Карраско, Амаду Онана, Кевин де Брейне (капитан), Лои Опенда, Жереми Доку, Ромелу Лукаку.

Сборная Франции в четвертый раз подряд выходит в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2020 «‎трехцветные»‎ в ⅛ финала неожиданно вылетели от сборной Швейцарии (3:3, пен. 4:5). Последний раз французы становились чемпионами Европы в 2000 году, а на домашнем Евро-2016 дошли до финала, где уступили сборной Португалии (0:1, д.в.).

Сборная Бельгии в третий раз подряд выходит в плей-офф чемпионата Европы. На Евро-2016 и Евро-2020 бельгийцы доходили до ¼ финала, где уступали Уэльсу (1:3) и Италии (1:2) соответственно.

На групповом этапе Евро-2024 Франция заняла второе место в группе D, набрав пять очков. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию (1:0), а затем сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). За весь групповой этап французы не сумели забить ни одного мяча с игры.

Бельгийцы заняли второе место в группе Е, набрав четыре очка. Команда Доменико Тедеско уступила Словакии (0:1), затем обыграла Румынию (2:0) и сыграла вничью с Украиной (0:0).