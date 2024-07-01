Португалия — Словения: стартовые составы на матч ⅛ финала Евро-2024

Стали известны стартовые составы команд.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Бруну Фернандеш, Жоау Пальинья, Витинья, Бернарду Силва, Криштиану Роналду (капитан), Рафаэл Леау.

Словения: Ян Облак (капитан), Жан Карничник, Ваня Дркушич, Яка Бийол, Юре Балковец, Петар Стоянович, Адам Черин, Тими Элшник, Ян Млакар, Андраж Шпорар, Беньямин Шешко.

Сборная Португалии в седьмой раз подряд выходит в плей-офф на чемпионатах Европы. Их серия длится с Евро-1996. Португальцы дважды добирались до полуфинала (2000, 2012), а также становились чемпионами Европы в 2016 году. На Евро-2020 Португалия вылетела в ⅛ финала, уступив сборной Бельгии (0:1).

На групповом этапе Евро-2024 португальцы выиграли группу F, набрав шесть очков. Команда Роберто Мартинеса обыграв Чехию (2:1) и Турцию (3:1), а затем уступила Грузии (0:2).

Сборная Словении впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. На групповом этапе словенцы с тремя очками заняли третье место в группе C. Команда Матьяжа Кека сыграл вничью с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).