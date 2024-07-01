Де Брейне — о поражении от Франции: «План Бельгии работал хорошо на протяжении 85 минут»

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Единственный мяч был забит на 85-й минуте в результате автогола Яна Вертонгена.

"Мы хорошо реализовали свой план на эту игру. Учитывая класс сборной Франции, мы понимали, что не будем много владеть мячом. При это у нас были опасные моменты. Обидно пропускать такой гол, но это в футбол.