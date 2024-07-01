Де Брейне — о поражении от Франции: «План Бельгии работал хорошо на протяжении 85 минут»
Полузащитник «Манчестер Сити», капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал поражение от Франции (0:1) в ⅛ финала Евро-2024.
Полузащитник «Манчестер Сити», капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне прокомментировал поражение от Франции (0:1) в ⅛ финала Евро-2024.
Единственный мяч был забит на 85-й минуте в результате автогола Яна Вертонгена.
"Мы хорошо реализовали свой план на эту игру. Учитывая класс сборной Франции, мы понимали, что не будем много владеть мячом. При это у нас были опасные моменты. Обидно пропускать такой гол, но это в футбол.
Когда даешь Франции много свободного пространства, то становится очень тяжело сдерживать Гризманна, Мбаппе или Тюрама в ситуациях один на один. Поэтому мы решили сесть немного глубже. Мы не так уж много позволяли им у наших ворот. План работал хорошо на протяжении 85 минут", — сказал Де Брейне BeIN Sports.