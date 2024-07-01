«Позорище!» Фанаты разносят Мбаппе за отвратительный поступок: что он натворил
Некрасиво, Килиан!
Некрасиво, Килиан!
1 июля сборная Франции в рамках ⅛ финала Евро-2024 обыграла Бельгию. В следующем раунде французы встретятся с победителем пары Португалия — Словения.
Единственный гол в матче Франция — Бельгия был забит на 85-й минуте. Н'Голо Канте отдал передачу на главного неудачника ЧМ-2022 Рандаля Коло-Муани, а тот пробил по воротам — да так, что мяч рикошетом от Яна Вертонгена залетел в сетку. Гол записали на имя Вертонгена как автогол.
Сразу после гола лидер сборной Франции Килиан Мбаппе решил потроллить Вертонгена. Новичок «Реала» посмотрел прямо на бельгийского защитника и еще крикнул на него, очевидно желая задеть его после мяча, забитого в свои ворота.
Болельщикам такое поведение Мбаппе очень не понравилось. «Позорище. Да что с ним не так?» — написал один из пользователей X (бывшего твиттера).
«Это просто-напросто стыдно. Непрофессиональное поведение, особенно со стороны капитана», — добавил другой. «Позорное отсутствие уважения», — солидарен с предыдущими спикерами еще один пользователь соцсети Илона Маска.