От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

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Наступает день матча Португалии — просыпается тема Роналду. Точнее — масса тем, касающихся великой «семерки». Сыграет ли снова или сядет в запас, как в плей-офф ЧМ-2022? Какие рекорды установит? Оправдает ли статус легенды или превратится в якорь, который, по версии критиков Криштиану, тормозит команду и не позволяет ей полностью раскрыть свой потенциал?

Наконец, что там с потенциалом самого капитана, который набил космическую статистику в Саудовской Аравии, но на Евро впервые в своей карьере ни разу не забил на групповом этапе крупнейшего турнира сборных? Больше того — к старту плей-офф безголевая серия Роналду на таком уровне (и снова впервые) достигла семи матчей. А предыдущим (и единственным на мировом первенстве) успехом стал пенальти, который Криш реализовал в игре с Ганой.

Каждое его действие — что поклонники, что критики — рассматривают под микроскопом. И в этот раз благодаря Криштиану те, кто не смотрит все матчи РПЛ или не является болельщиком «Сочи» — познакомились с защитником Дркушичем. Так уж получилось, что могучий бритоголовый словенец чаще остальных оказывался оппонентом португальской звезды. Остановить Роналду в штрафной на пути к воротам, снять мяч у него с головы или помешать атаке со «второго этажа», максимально облегчив задачу Облаку, — у Дркушича получалось все. Но стоило ему оказаться против набравшего скорость Рафаэла Леау — дело закончилось желтой карточкой и назначением опасного штрафного.

Впрочем, жертва оказалась не напрасной. Леау к воротам не прорвался, а Роналду — обратившись перед ударом к небесами — запустил мяч над «девяткой». Было близко, только это снова неудача, которая выбивает из равновесия. А когда это случается с Криштиану — ничего хорошего не жди. Звезды становится слишком много, и он принимает нелогичные решения. Ну вот какой смысл был лупить со штрафного почти от бровки, когда имелись более очевидные варианты, а рядом находился Бруну Фернандеш.

А тут еще и Даниэле Орсато чуть сбил прицел, вернув мяч ближе к месту нарушения правил. Роналду рассмеялся, всем своим видом показав, что для него это не проблема, только мяч улетел куда-то в сторону трибун. На злости и лишних эмоциях.

Если кого и стоило отметить по итогам первого тайма, так это старину Пепе. Еще никто не играл в плей-офф мировых или европейских чемпионатов в таком возрасте (41 год и 126 дней), а предыдущее достижение знаменитого англичанина Питера Шилтона продержалось с бронзового матча ЧМ-1990. Только он вратарь, а Пепе — защитник, который готов был срывать потенциальный выход Шешко один на один.

В соцсетях, конечно, восхищались тем, как Роналду уходил от защитника, жонглируя мячом (далеко не ушел), или поймал мяч в воздухе в борьбе с оппонентом. В почти 40 лет такое, действительно, дано единицам. А на таком уровне — избранным. Вопрос в эффективности, которая была нулевой и у Криша, и у всей Португалии. Словения же — периодически не очень остро огрызаясь — справлялась с соперником довольно уверенно.

Эпизоды, когда бывшему игроку ЦСКА Бийолу приходилось рвать жилы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Например, в атаке, когда защитники приняли на себя два удара подряд. А Облаку, наконец, пришлось потрудиться по-настоящему, останавливая действительно классный выстрел Роналду со штрафного. Голкипер «Атлетико», настрадавшись от Криша в мадридских дерби, ухудшил статистику давнего оппонента — 60 ударов со штрафных на главных турнирах сборных и всего один гол (33 и 0 на Евро).

И, конечно, Роберто Мартинес даже не пытался заменить капитана. Тех, кто его обслуживал — Леау или Витинью — пожалуйста. И ведь замены могли сработать еще в основное время, только после классного паса Диогу Жоты последовал удар Роналду в Облака. Когда-то в таких эпизодах залетало девять из десяти. А в первом дополнительном тайме Жота заработал пенальти, и Криш снова не забил. Хотя правильнее устроить овацию Облаку.

И снова слезы — как в недавнем финале Суперкубка Саудовской Аравии. По ходу короткого перерыва рыдавшего Роналду приводили в чувство всей командой. И это совсем не трогательно. Скорее — больно, потому что это слезы бессилия. Еще вчера ты был небожителем, а сейчас тебя останавливают простые смертные вроде Бийола и Дркушича. Комплекс отличника, который всю жизнь получал пятерки, и завалил первый же экзамен сессии.

А тут еще и Пепе поскользнулся на ровном месте, Шешко умчался к воротам, но кошмар ветерана отменил Диогу Кошта. Вратари явно были за серию пенальти, где первым дал слабину Иличич. А Роналду, который обычно закрывает серии, открыл ее уже безупречно, как делает в Аргентине Месси. Ну, а Кошта — отразив три удара подряд — был феноменален.

Португалия в четвертьфинале, но она остается в заложниках у Криштиану.