Что там в сетке плей-офф Евро? Мбаппе против Роналду и ещё две пары ¼ финала известны

Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на ¼ финала — кто с кем сыграет, кто на кого вышел, расписание, пары: Португалия, Франция | Источник: Getty Images

Первая стадия плей-офф чемпионата Европы почти завершилась. В понедельник, 1 июля, сыграли ещё четыре команды — сначала разбирались Франция и Бельгия, а дальше — Португалия и Словения. Шоу и чудесных спасений мы не увидели, хотя напряжение сохранялось до самого конца как минимум в одном матче.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 19:00 Франция 1 Бельгия 0

Это была игра Франции и Бельгии. Команда Доменико Тедеско ожидаемо больше оборонялась. Французы — чаще били по воротам. Очень много били. 20 ударов, но в створ — только два. Столько же, кстати, у Бельгии. А решил всё автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Можно сказать, что Бельгии не повезло. А можно — что Франция спокойно додавила и взяла своё. В любом случае достижение команды Дешама впечатляющее — сборная вышла в ¼ финала Евро, ни разу не забив с игры: дважды победила по 1:0 благодаря автоголам, сыграла вничью 0:0 и 1:1 с голом Мбаппе с пенальти.

Футбол Евро 2024 1/8 финала, 1.07.2024, 22:00 Португалия 0 Словения 0 П 3:0

Во второй игре дня фаворит выделялся ещё больше: яркая Португалия против Словении, которая на этом Евро и забила, и пропустила всего по два раза. В первом тайме голов никто не дождался (хотя близок к нему был Роналду), а во втором тайме… Не случилось ничего. Португалия играла так медленно, что даже набила меньше xG (ожидаемых голов). Драма в матче всё-таки настала — в первом экстра-тайме Роналду пробивал пенальти, но Облак взял. В итоге 120 минут без голов — и серия пенальти. Серия, где словенцы не забили три подряд, а португальцы — три подряд забили.

Таким образом, фавориты, как и вчера, шагнули в четвертьфинал. И обе сборные своих соперников уже знают.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241782&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто с кем сыграет в ¼ финала Евро?

Плей-офф начался в субботу, и ко вторнику известны уже три пары четвертьфиналов. Напомним, там точно сыграют Швейцария, Германия, Англия и Испания, сегодня к ним добавились Франция и Португалия.

Пары нас ждут топовые. Выделим, пожалуй, две из трёх известных: Германия сыграет с Испанией, а Франция — с Португалией. Что касается последнего четвертьфинала, то его участников мы узнаем завтра: в ⅛ финала сыграют друг с другом сборные Нидерландов и Румынии, а также Австрии и Турции.

Даже обидно, что четыре крутые сборные оказались в одной стороне сетки. С другой стороны — нас ждут топ-матчи уже в четвертьфинале! Как думаете, каким будет полуфинал?