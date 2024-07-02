Что там в сетке плей-офф Евро? Мбаппе против Роналду и ещё две пары ¼ финала известны

Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия. 14 июня - 14 июля

Группа AЗавершен
тв
14.06Германия5Шотландия1
Группа AЗавершен
тв
15.06Венгрия1Швейцария3
Группа BЗавершен
тв
15.06Испания3Хорватия0
Группа BЗавершен
тв
15.06Италия2Албания1
Группа DЗавершен
тв
16.06Польша1Нидерланды2
Группа CЗавершен
тв
16.06Словения1Дания1
Группа CЗавершен
тв
16.06Сербия0Англия1
Группа EЗавершен
17.06Румыния3Украина0
Группа EЗавершен
тв
17.06Бельгия0Словакия1
Группа DЗавершен
тв
17.06Австрия0Франция1
Группа FЗавершен
тв
18.06Турция3Грузия1
Группа FЗавершен
тв
18.06Португалия2Чехия1
Группа BЗавершен
тв
19.06Хорватия2Албания2
Группа AЗавершен
тв
19.06Германия2Венгрия0
Группа AЗавершен
тв
19.06Шотландия1Швейцария1
Группа CЗавершен
тв
20.06Словения1Сербия1
Группа CЗавершен
тв
20.06Дания1Англия1
Группа BЗавершен
тв
20.06Испания1Италия0
Группа EЗавершен
21.06Словакия1Украина2
Группа DЗавершен
тв
21.06Польша1Австрия3
Группа DЗавершен
тв
21.06Нидерланды0Франция0
Группа FЗавершен
тв
22.06Грузия1Чехия1
Группа FЗавершен
тв
22.06Турция0Португалия3
Группа EЗавершен
тв
22.06Бельгия2Румыния0
Группа AЗавершен
тв
23.06Швейцария1Германия1
Группа AЗавершен
тв
23.06Шотландия0Венгрия1
Группа BЗавершен
тв
24.06Албания0Испания1
Группа BЗавершен
тв
24.06Хорватия1Италия1
Группа DЗавершен
тв
25.06Нидерланды2Австрия3
Группа DЗавершен
тв
25.06Франция1Польша1
Группа CЗавершен
тв
25.06Дания0Сербия0
Группа CЗавершен
тв
25.06Англия0Словения0
Группа EЗавершен
26.06Украина0Бельгия0
Группа EЗавершен
тв
26.06Словакия1Румыния1
Группа FЗавершен
тв
26.06Чехия1Турция2
Группа FЗавершен
тв
26.06Грузия2Португалия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Швейцария2Италия0
1/8 финалаЗавершен
тв
29.06Германия2Дания0
1/8 финалаЗавершенДоп. время
тв
30.06Англия2Словакия1
1/8 финалаЗавершен
тв
30.06Испания4Грузия1
1/8 финалаЗавершен
тв
1.07Франция1Бельгия0
1/8 финалаЗавершенПенальти
тв
1.07Португалия0 (3)Словения0 (0)
1/8 финалаНе начался
тв
19:00РумынияНидерланды
1/8 финалаНе начался
тв
22:00АвстрияТурция
1/4 финалаНе начался
5.07ИспанияГермания
1/4 финалаНе начался
5.07ПортугалияФранция
1/4 финалаНе начался
6.07АнглияШвейцария
1/4 финалаНе начался
6.07W43W44
1/2 финалаНе начался
9.07W45W46
1/2 финалаНе начался
10.07W47W48
ФиналНе начался
14.07W49W50
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Германия
37
2
Швейцария
35
3
Венгрия
33
4
Шотландия
31
Группа B
1
Испания
39
2
Италия
34
3
Хорватия
32
4
Албания
31
Группа C
1
Англия
35
2
Дания
33
3
Словения
33
4
Сербия
32
Группа D
1
Австрия
36
2
Франция
35
3
Нидерланды
34
4
Польша
31
Группа E
1
Румыния
34
2
Бельгия
34
3
Словакия
34
4
Украина
34
Группа F
1
Португалия
36
2
Турция
36
3
Грузия
34
4
Чехия
31
08:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Что там в сетке плей-офф Евро? Мбаппе против Роналду и ещё две пары ¼ финала известны

Нас ждут реально топ-матчи!

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Евро-2024: сетка плей-офф, расклады на ¼ финала — кто с кем сыграет, кто на кого вышел, расписание, пары: Португалия, Франция | Источник: Getty Images

Первая стадия плей-офф чемпионата Европы почти завершилась. В понедельник, 1 июля, сыграли ещё четыре команды — сначала разбирались Франция и Бельгия, а дальше — Португалия и Словения. Шоу и чудесных спасений мы не увидели, хотя напряжение сохранялось до самого конца как минимум в одном матче.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 19:00

Франция1Бельгия0

Это была игра Франции и Бельгии. Команда Доменико Тедеско ожидаемо больше оборонялась. Французы — чаще били по воротам. Очень много били. 20 ударов, но в створ — только два. Столько же, кстати, у Бельгии. А решил всё автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Можно сказать, что Бельгии не повезло. А можно — что Франция спокойно додавила и взяла своё. В любом случае достижение команды Дешама впечатляющее — сборная вышла в ¼ финала Евро, ни разу не забив с игры: дважды победила по 1:0 благодаря автоголам, сыграла вничью 0:0 и 1:1 с голом Мбаппе с пенальти.

Футбол

Евро 2024
1/8 финала, 1.07.2024, 22:00

Португалия0Словения0П 3:0

Во второй игре дня фаворит выделялся ещё больше: яркая Португалия против Словении, которая на этом Евро и забила, и пропустила всего по два раза. В первом тайме голов никто не дождался (хотя близок к нему был Роналду), а во втором тайме… Не случилось ничего. Португалия играла так медленно, что даже набила меньше xG (ожидаемых голов). Драма в матче всё-таки настала — в первом экстра-тайме Роналду пробивал пенальти, но Облак взял. В итоге 120 минут без голов — и серия пенальти. Серия, где словенцы не забили три подряд, а португальцы — три подряд забили.

Таким образом, фавориты, как и вчера, шагнули в четвертьфинал. И обе сборные своих соперников уже знают.

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Кто с кем сыграет в ¼ финала Евро?

Плей-офф начался в субботу, и ко вторнику известны уже три пары четвертьфиналов. Напомним, там точно сыграют Швейцария, Германия, Англия и Испания, сегодня к ним добавились Франция и Португалия.

Пары нас ждут топовые. Выделим, пожалуй, две из трёх известных: Германия сыграет с Испанией, а Франция — с Португалией. Что касается последнего четвертьфинала, то его участников мы узнаем завтра: в ⅛ финала сыграют друг с другом сборные Нидерландов и Румынии, а также Австрии и Турции.

Источник: Чемпионат.com

Даже обидно, что четыре крутые сборные оказались в одной стороне сетки. С другой стороны — нас ждут топ-матчи уже в четвертьфинале! Как думаете, каким будет полуфинал?

Максим Пахомов

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История чемпионатов
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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