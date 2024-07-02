Сверхъестественная игра вратаря Португалии: Кошта отразил все пенальти в серии со Словенией! | Источник: Reuters

Сборная Португалии с огромным трудом обыграла Словению в матче ⅛ финала Евро-2024. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а на 105-й минуте капитан португальцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти — голкипер словенцев Ян Облак отразил удар.

Победителя должна была выявить серия 11-метровых — первая на турнире. Ключевые роли здесь играли голкиперы, которых можно назвать специалистами по отражению пенальти. Если не учитывать послематчевые серии, то Облак за свою карьеру взял 16 из 66 ударов (24,2%), включая выстрел Роналду в этой встрече. Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта имеет чуть лучший процент — 10 из 39 (25,6%).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456249282&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым выпало бить словенцам, но Йосип Иличич не смог реализовать удар — Кошта его взял. Криштиану Роналду забил, а затем вратарь португальцев снова спас команду — дрогнул Юре Балковец. Бруну Фернандеш сделал счет 2:0, а затем вновь блеснул Кошта — Беньямин Вербич проиграл ему дуэль. Следующий удар Бернарду Силвы оказался победным — Португалия выиграла в серии пенальти с редчайшим счетом 3:0 и прошла дальше!

Кошта вошел в историю: до него на чемпионатах Европы никто не отражал сразу три пенальти. Кроме того, еще ни разу на континентальных турнирах не было такого, чтобы голкипер отыграл 120 минут и серию пенальти без пропущенных мячей.

Диогу заслуженно получил приз лучшему футболисту матча, потому что блеснул еще и в овертайме: на 115-й минуте голкипер сборной Португалии ликвидировал выход один на один в исполнении Беньямина Шешко. В тот момент счет мог стать 1:0 в пользу Словении, и у ее соперника уже почти не оставалось времени на ответный гол.

Кошта — 24-летний воспитанник «Порту», всю карьеру защищающий цвета «драконов». У него 26 матчей за сборную Португалии, и для Диогу это второй крупный турнир. На ЧМ-2022 в Катаре его команда вылетела во многом из-за ошибки голкипера: на 42-й минуте матча ¼ финала с Марокко Кошта опоздал с прыжком и позволил Юссефу Эн-Несири забить. Тот мяч так и остался единственным в игре, а Португалия сенсационно вылетела. На этот раз Кошта стал героем нации.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241782&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале сборная Португалии встретится с Францией. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.