Пульс Роналду был рекордно низким при исполнении пенальти на Евро

Как свидетельствуют данные, предоставленные компанией по производству фитнес‑браслетов, пульс капитана сборной Португалии Криштиану Роналду упал до 103 ударов в минуту перед исполнением пенальти в серии 11‑метровых ударов в матче ⅛ финала чемпионата Европы со словенцами.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти, который не реализовал Роналду. Форвард эмоционально отреагировал на неудачу, на его лице появились слезы.

В послематчевой серии одиннадцатиметровых Криштиану Роналду первым среди португальцев пошел исполнять удар. За короткое время его пульс упал с 177 до 103. Со второй попытки нападающий был точен. Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта отразил все три удара в серии пенальти.